El Arsenal quiere fichar a Endrick y complica los planes del Real Madrid

El futbolista cedido por el Real Madrid no cierra la puerta a buscar un nuevo equipo en este mercado de fichajes. una decisión que ha dado pie a que el Arsenal apunte su nombre en la lista de posibles fichajes

El futuro de Endrick vuelve a estar en el aire. El delantero brasileño, cedido por el Real Madrid en el Olympique de Lyon, ha despertado el interés del Arsenal de cara al próximo mercado de fichajes. Sus recientes declaraciones, en las que no asegura su continuidad en el conjunto blanco, han abierto la puerta a un posible cambio de destino.

El delantero brasileño está siendo una de las sensaciones de la temporada en la Ligue 1 tras salir cedido del Real Madrid. En el conjunto blanco apenas tenía protagonismo desde que llegó. Esto, sumado a su juventud, propició su salida en forma de cesión al Olympique de Lyon. Su buen hacer en Francia ha despertado el interés del Arsenal, según señala Mundo Deportivo, que anota el nombre de Endrick en la lista de posibles fichajes de cara al siguiente curso.

Las declaraciones de Endrick abren la puerta al Arsenal

La curiosidad del cuadro inglés ha crecido de forma exponencial en las últimas semanas después de que el propio Endrick se mostrase indeciso con el Real Madrid. El atacante brasileño, en una entrevista en Canal+ Francia habló acerca de su futuro y no cierra niguna puerta, a pesar de que sigue perteneciendo al conjunto madrileño. "Sinceramente, no lo sé. Empezamos con una cesión de seis meses, pero si tengo que volver al Real Madrid, lo haré con mucho gusto. Si me tengo que ir a otro equipo, iré a otro equipo. Espero que podamos clasificar al Olympique para la Champions, es ahí donde tenemos que estar", subrayó el futbolista del combinado francés.

Endrick sopesa los factores que podrían desencadenar su fichaje

Las dudas de Endrick dan una oportunidad al Arsenal de apostar por su fichaje. En caso de acabar en el Arsenal, el brasileño deberá pujar por un puesto en una delantera dominada por Viktor Gyökeres. El sueco, en su primera temporada en la Premier League, acumula 12 goles en 32 partidos jugados. Pero más allá de eso, el Arsenal no tiene un recambio de garantías para el ariete. Havertz y Gabriel Jesús son los otros puntas que el Arsenal tiene en plantilla, aunque no han participado de forma asidua en los planes de Mikel Arteta. Tanto es así que, hasta antes de la lesión, la otra gran baza en la punta de ataque 'gunner' era Mikel Merino. La propuesta del Arsenal es interesante y los antecedentes de jugadores como Odegaard, que no tenían sitio en el Real Madrid y han brillado en el cuadro londinense, jugarán un papel fundamental para Endrick a la hora de decidirse.

En el Real Madrid, la situación es diferente. Actualmente, Gonzalo García es el recambio de Mbappé en la punta de ataque, aunque el español recoge las migajas que deja el francés. El galo acapara todos los minutos como ariete del conjunto blanco y entrar en una pugna por minutos parece misión imposible en el Real Madrid. Este fue el motivo que llevó a Endrick a salir del cuadro blanco, hecho que en el Real Madrid consideran que fue un error.