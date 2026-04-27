Muriqi, con más opciones de ganar el pichichi de LaLiga tras la lesión de Mbappé

El delantero de Kosovo, con 21 goles, tiene una oportunidad interesante de cara al final de temporada con el Mallorca, ya que puede adelantar al delantero del Real Madrid, recientemente lesionado, en la disputa por ser el máximo anotador del campeonato doméstico

Muriqi afronta un final de temporada decisivo para el Mallorca. Tras la derrota ante el Alavés en Mendizorroza, el conjunto de Demichelis se coloca decimoséptimo en la clasificación de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el delantero de Kosovo tiene un reto a nivel personal, como es el de ser el máximo goleador del campeonato.

Por el momento, Muriqi ha firmado 21 goles, siendo el segundo en la lucha por el pichichi, por delante de un Mbappé que lleva 24 pero ha caído lesionado. Por ello, a la espera de que tenga lugar su regreso, con la incógnita de que pueda jugar un partido más esta temporada, el delantero del Mallorca tiene la oportunidad de superarlo.

Así están las cuentas entre Mbappé y Muriqi para lograr el 'Pichichi'

Por un lado, Mbappé lleva 24 goles esta temporada en LaLiga EA Sports. Su último tanto fue ante el Alavés en el Bernabéu, con el que rompió una sequía de más de dos meses sin ver puerta en el campeonato doméstico. No obstante, el delantero del Real Madrid pidió el cambio en el choque del pasado viernes ante el Real Betis en La Cartuja, por lo que hizo saltar las alarmas en el Real Madrid, que ha comunicado en el día de hoy su parte médico.

Por otro lado, Muriqi alcanzó los 21 tantos con su doblete al Rayo Vallecano, el pasado 12 de abril. Tras ello, el delantero del Mallorca se ha quedado sin ver puerta contra el Valencia y Alavés, coincidiendo con dos partidos en los que los de Demichelis no han podido conseguir el triunfo. Por ello, el internacional con Kosovo tiene la oportunidad, en las últimas cinco jornadas de LaLiga, de ampliar su actual registro goleador.

Muriqi, indispensable en el Mallorca de Demichelis

Pese a la derrota del Mallorca contra el Alavés, Muriqi volvió a destacar durante el partido por diferentes situaciones. Una de ellas, liderando los toques en el área rival, con 5, siendo el que más del encuentro, por delante de un Toni Martínez que logró el doblete para la victoria de los de Quique Sánchez Flores.

Además, Muriqi ganó 14 duelos en el choque de Mendizorroza. La eficacia de cara a puerta penalizó al Mallorca en el encuentro contra el Alavés, ya que logró cuatro remates en total, y solo dos entre los tres palos. Uno de ellos, de hecho, fue el del gol de Jan Virgili. En cualquier caso el equipo de Demichelis se aferra a la faceta goleadora del futbolista de Kosovo para lograr la ansiada salvación.

Todo ello, a falta de cinco jornadas para el final de LaLiga. En este sentido, el Mallorca tendrá que visitar este viernes al Girona en Montilivi, recibirá al Villarreal en Son Moix la semana siguiente, se verá las caras con el Getafe en El Coliseum y con el Levante en el Ciutat de Valencia y dirá adiós a la temporada con el choque, ante su afición, frente a un Real Oviedo que podría estar descencido matemáticamente en la última jornada.

Muriqi, con la amenaza de Budimir, Oyarzabal o Ferran Torres

Pese a la reciente lesión ya conocida de Mbappé, Muriqi deberá estar atento a las actuaciones de sus principales perseguidores en la carrera por el pichichi. Uno de ellos es Lamine Yamal, con 16 goles, pero será baja para lo que resta de temporada. Sin embargo, hay jugadores que aparecen en escena como Budimir, Oyarzabal o Ferrán Torres.

El delantero de Osasuna lleva 16 goles y, con sus tantos, puede hacer que el equipo de Alessio Lisci acabe en puestos europeos. Situación similar para Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad, con la que ha firmado 14 en esta Liga. Los de Pellegrino Matarazzo, sin embargo, tienen plaza asegura en Europa League al haber ganado la Copa del Rey.

En última instancia en esta ecuación se queda Ferran Torres, con los mismos goles que Oyarzabal. El delantero del Barcelona viene de no tener minutos en el choque del pasado sábado ante el Getafe, por lo que su protagonismo en las últimas cinco jornadas de LaLiga serán determinantes para saber si cuenta con opciones reales de ganar el pichichi.

La tabla de goleadores de LaLiga EA Sports

Mbappé: 24 goles y 4 asistencias

Muriqi: 21 goles y 1 asistencia

Lamine Yamal: 16 goles y 11 asistencias

Budimir: 16 goles y 0 asistencias

Oyarzabal: 14 goles y 3 asistencias

Ferran Torres: 14 goles y 1 asistencia