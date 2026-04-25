Quique Sánchez Flores celebra tres valiosos puntos frente al Mallorca y se rinde ante Toni Martínez

El técnico del Deportivo Alavés destacó el papel del delantero murciano, la reacción tras el descanso y la energía de Mendizorroza en una victoria clave por la permanencia ante el RCD Mallorca en LaLiga

El Deportivo Alavés venció 2-1 al RCD Mallorca en el Estadio de Mendizorroza en la jornada 32 de LaLiga, logrando una remontada clave en la lucha por la permanencia, abandonando los puestos de descenso hasta, mínimo, juegue el Sevilla su partido ante Osasuna.

El entrenador babazorro, Quique Sánchez Flores, valoró muy positivamente la reacción de su equipo tras el descanso, destacando la fortaleza mental del grupo y el impacto decisivo de Toni Martínez, que firmó un doblete.

Una victoria que cambia el estado emocional del equipo

Quique Sánchez Flores mostró su satisfacción por un triunfo que llevaba tiempo persiguiendo el equipo. El técnico reconoció que el resultado tiene un impacto directo en la confianza del vestuario. “Se siente mucha felicidad porque lo veníamos buscando. Hasta que no se materializan las cosas, no cambian”, explicó el entrenador, subrayando la importancia emocional de la victoria.

Además, destacó el papel de la afición en Mendizorroza, clave en la remontada: “La afición ha estado extraordinaria. Mucho de esta victoria también se la debemos a ellos”.

El ajuste táctico tras el descanso y el impacto del banquillo

El técnico analizó el cambio de cara del equipo en la segunda mitad, después de un primer tiempo condicionado por varios factores adversos, como el gol encajado y la lesión de Lucas Boyé en los primeros minutos.

Quique reconoció que el equipo salió “encogido” en la primera parte, pero que tras el descanso corrigieron posiciones y mejoraron el flujo ofensivo. Los cambios también aportaron energía y dinamismo.

“El segundo tiempo ha sido brillante. Hemos entendido el partido y hemos sido capaces de girarlo”, afirmó el entrenador, poniendo en valor tanto el plan alternativo como la respuesta colectiva. También destacó el trabajo defensivo para neutralizar a jugadores de ataque del Mallorca: “Hemos conseguido mantener lejos de portería a futbolistas importantes como Darder y Muriqi”.

Toni Martínez lidera la reacción ofensiva del Alavés

El gran protagonista del encuentro fue Toni Martínez, autor de los dos goles que dieron la victoria al Alavés. Quique elogió su rendimiento y su capacidad para marcar diferencias. “Para afrontar estas situaciones necesitas jugadores en estado de gracia. Toni tiene calidad para que esto deje de ser una racha y sea una normalidad”, señaló el técnico.

Además, abrió el foco hacia el resto del ataque, destacando la aparición de otros futbolistas como Ibrahim Diabaté, que aportó velocidad y amenaza en los metros finales tras sustituir al lesionado Lucas Boyé. “Queremos que más jugadores sumen goles. No solo Toni o Boyé, sino todo el equipo”, añadió.

La lesión de Boyé y la gestión física del equipo

Uno de los momentos más delicados del partido fue la lesión de Lucas Boyé en los primeros minutos. Quique confirmó que se trata de una dolencia importante, a la espera de pruebas médicas. “Ha sentido una lesión fuerte. En los próximos días tendremos más información”, explicó el entrenador, dejando en el aire la disponibilidad del delantero para los próximos encuentros.

También se refirió al estado físico de algunos jugadores, como Parada, que ya había avisado de molestias antes de ser sustituido, o el propio Toni Martínez, que terminó exhausto tras su esfuerzo.

Ángel Pérez y la importancia de ganar duelos individuales

Quique Sánchez Flores también quiso destacar el rendimiento de Ángel Pérez, clave en el desarrollo ofensivo del equipo y en los duelos individuales durante el partido. El técnico puso en valor su gran encuentro, siendo mejor que su marca, el lateral bermellón Mojica: “Cada partido se convierte en duelos individuales y, si los ganas, te acercan a la victoria”.

En ese sentido, valoró especialmente la capacidad de su equipo para imponerse en esos escenarios, lo que permitió generar más ocasiones y controlar el ritmo del encuentro.

El presente como única prioridad en la lucha por la permanencia

Por último, Quique evitó hacer cálculos sobre la permanencia y dejó claro que su enfoque está en el día a día, sin mirar más allá del siguiente partido. “No creo en el futuro, creo en el presente. Lo importante es lo que hacemos cada día”, afirmó, rechazando especulaciones sobre los puntos necesarios para salvarse.

El técnico insistió en la importancia de mantener una mentalidad positiva y centrarse en lo controlable, destacando que el equipo tiene recursos y fortaleza para competir en este tramo final.

“Estos jugadores están preparados para cambiar las cosas”, concluyó, confiando en que la victoria suponga un punto de inflexión para un Alavés que ya piensa en mantener su racha ante Athletic en la próxima jornada de Liga.