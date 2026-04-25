Demichelis lamenta el desplome del Mallorca tras caer ante el Alavés: "No fuimos lo que queremos ser"

El equipo de Martín Demichelis dejó escapar una ventaja en Mendizorroza ante los babazorros de Quique Sánchez Flores, que remontaron con un doblete decisivo de Toni Martínez

El RCD Mallorca perdió 2-1 frente al Deportivo Alavés en la jornada 32 de LaLiga disputada en el Estadio de Mendizorroza, tras desperdiciar una ventaja conseguida en la primera mitad tras un golazo de Jan Virgili.

El técnico bermellón, Martín Demichelis, reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo fue claramente superado en la segunda parte, donde el conjunto local remontó con un doblete de Toni Martínez.

El Mallorca se adelanta, pero pierde el control del partido

El encuentro comenzó con un guion favorable para el conjunto balear, que logró adelantarse antes del minuto 20 gracias a un gol de gran calidad de Virgili desde la frontal del área. El tanto permitió al Mallorca crecer en confianza y asentarse en el partido.

Sin embargo, pese a esa ventaja, el equipo no consiguió dominar el ritmo del juego. El Alavés ya había mostrado superioridad en fases del primer tiempo y, aunque el marcador era favorable a los visitantes, las sensaciones empezaban a equilibrarse. Demichelis analizó ese contexto inicial y el posterior desenlace: “El rival nos fue llevando hacia atrás sin modificar prácticamente nada. Eso tenemos que aprender a corregir”.

El doblete de Toni Martínez cambia el partido

La segunda mitad marcó un punto de inflexión claro. El Alavés salió con mayor intensidad, empujado por su afición, y encontró el empate antes de la hora de juego tras un saque de esquina rematado por Toni Martínez.

El delantero babazorro volvió a aparecer minutos después para culminar la remontada con su segundo gol, aprovechando una jugada dentro del área que terminó decidiendo el encuentro. El Mallorca, mientras tanto, no logró reaccionar.

“En el segundo tiempo no fuimos lo que queremos ser. El rival nos superó y terminamos pagando en el resultado”, admitió Demichelis, señalando directamente el bajón competitivo de su equipo.

El técnico también destacó el componente emocional del desplome: “Esto tiene mucho de cabeza. No fuimos agresivos ni con ni sin pelota, y eso en este tipo de partidos se paga”.

Falta de contundencia en defensa y problemas recurrentes

Uno de los aspectos que más preocupan al entrenador argentino es la fragilidad defensiva. El Mallorca volvió a mostrar dificultades para sostener una ventaja en el marcador, algo que se ha repetido durante la temporada.

“Nos falta ser más contundentes, más agresivos. Hay que mostrar los colmillos cuando te pones en ventaja”, explicó, incidiendo en la necesidad de competir mejor cuando el marcador se vuelve favorable.

El equipo encajó dos goles en situaciones evitables, uno a balón parado y otro tras una jugada dentro del área, lo que evidencia problemas estructurales en defensa que el técnico reconoce como una asignatura pendiente. “Somos una de las defensas más goleadas y eso no se corrige de un día para otro, pero hay que dar un paso adelante”, añadió Demichelis.

Un golpe que obliga a reaccionar en el tramo final

La derrota supone un revés importante para el Mallorca en plena recta final de la temporada. El equipo dejó escapar una oportunidad de sumar fuera de casa y dar un paso hacia la permanencia ante un rival directo. “La sensación es de bronca. Esperábamos mucho más y no fuimos nosotros en la segunda parte”, afirmó el entrenador.

Pese al golpe, Demichelis quiso lanzar un mensaje de reacción inmediata al vestuario: “Del dolor nos tenemos que hacer fuertes para crecer”. El técnico confía en que el equipo aprenda de los errores para afrontar con mayor solidez el próximo duelo ante el Girona en Montilivi.

El Mallorca deberá corregir su falta de consistencia si quiere evitar complicaciones en la clasificación, cuando el descenso se encuentra a un punto, con el Sevilla, primer equipo en la zona roja, aún teniendo que disputar su partido ante Osasuna.