Polémica con el precio de venta de Vedat Muriqi al Fenerbahçe

El delantero kosovar volverá a Turquía en una operación que deja dudas en el RCD Mallorca por la cifra final, situada en unos 15 millones de euros, y críticas en Estambul por pagar tanto por un atacante de 32 años

El RCD Mallorca está a punto de despedir a Vedat Muriqi, su gran referencia ofensiva de los últimos años. El delantero kosovar tiene acordado su regreso al Fenerbahçe en una operación valorada en 15 millones de euros, pagadera en tres plazos durante los próximos tres años.

El movimiento, avanzado por el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, incluye además un 10% de una futura venta para el club balear. Muriqi viajará a Estambul en los próximos días para pasar reconocimiento médico antes de cerrar su vuelta al club donde explotó antes de fichar por la Lazio.

Vedat Muriqi vuelve al Fenerbahçe por un precio que no convence en Mallorca

La salida de Muriqi no se mide solo en millones. Para el Mallorca supone perder a su delantero más reconocible, un futbolista que se convirtió en símbolo de carácter, goles y unión emocional en Son Moix.

El problema para buena parte de la afición bermellona está en la cifra. Vender al segundo máximo goleador de LaLiga por 15 millones puede parecer poco, sobre todo por el peso deportivo que tenía en el equipo y por la dificultad de encontrar un sustituto de garantías para una temporada en LaLiga Hypermotion.

Pero la operación tiene matices. Muriqi tiene 32 años, el Mallorca necesita reordenar su proyecto y el Fenerbahçe ofrece una cantidad importante por un delantero que ya conoce la casa. No es una venta ideal para el aficionado, pero sí una salida que el club entiende como necesaria dentro de su planificación. El Mallorca cierra una venta elevada en términos nominales, aunque no recibirá todo el dinero de golpe ni verá íntegros esos 15 millones, puesto que tiene acordadas plusvalíuas con la Lazio y fraccionará el pago en tres años.

La Lazio condiciona el dinero que ingresará el Mallorca

El club italiano conservaba un 45% de la plusvalía de una futura venta cuando traspasó a Muriqi al Mallorca por poco más de 8 millones en 2022. Esto supone que en Son Moix sacarán un beneficio inferior a los 4 millones de euros, una vez restado el porcentaje de la plusvalía y coste original.

A cambio, el club balear se guarda un 10% de una futura venta. Es una cláusula interesante sobre el papel, aunque con un delantero de 32 años su valor potencial es limitado. Si Muriqi rinde en Turquía y vuelve a moverse, el Mallorca podrá rascar una cantidad extra. Si no, esa cláusula quedará más como protección formal que como gran activo económico.

Fenerbahçe paga por el regreso emocional de Muriqi

En Turquía el debate es distinto. El Fenerbahçe recupera a un delantero que ya dejó huella en Estambul, pero lo hace pagando una cifra que muchos consideran elevada para un futbolista veterano.

La comparación es inevitable. En 2020, el propio club turco vendió a Muriqi a la Lazio por una cantidad cercana a los 18 millones, cuando el delantero estaba en plenitud competitiva y venía de una temporada brillante. Ahora lo recupera por 15 millones, con 32 años y después de una etapa muy exigente en LaLiga.

Ahí nace la crítica de parte de la afición del Fenerbahçe. No se discute tanto el recuerdo del jugador como el precio de la nostalgia. Muriqi conoce el club, la liga y el entorno, pero el coste obliga a que su rendimiento sea inmediato.

Son Moix pierde a su Pirata en plena reconstrucción

Muriqi no fue un delantero cualquiera para el Mallorca. Llegó cuando necesitaba reencontrarse con su fútbol tras una etapa complicada en Italia y terminó convirtiéndose en una figura central del proyecto.

Su juego ofrecía algo difícil de sustituir: presencia en el área, capacidad para fijar centrales, juego directo, remate y una conexión muy fuerte con la grada. El Mallorca no solo pierde goles. Pierde una referencia sobre la que podía construirse todo un plan ofensivo.

Justo cuando el equipo ha descendido a Segunda división, su máximo goleador histórico es traspasado, habiendo dejado 23 goles y 1 asistencia en los 37 partidos de LaLiga disputados en la pasada campaña.

Mallorca y Fenerbahçe miran la misma operación desde lados opuestos

Lo curioso del traspaso es que no convence del todo a nadie. En Mallorca, muchos creen que 15 millones son pocos por un goleador que ha marcado diferencias. En Estambul, otros consideran que es demasiado por un delantero que vuelve con 32 años y cuya mejor versión en Turquía quedó varios años atrás.

El Mallorca, mientras tanto, cierra una etapa. Fenerbahçe recupera un nombre de peso. Y el delantero kosovar encara un reto que mezcla memoria, presión y una cifra que ya ha empezado a dividir opiniones antes incluso de pasar el reconocimiento médico.