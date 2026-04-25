Atlético de Madrid - Athletic Club, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que mide hoy en el Metropolitano al Atlético de Madrid con el Athletic Club

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en el Metropolitano preparados para vivir una noche pre-Champions. Será un ensayo interesante para ver en qué medida puede el equipo del 'Cholo' Simeone ilusionarse de cara al partido del próximo miércoles contra el Arsenal.

Estamos a la espera de los onces iniciales de Simeone y Valverde. Por parte del argentino se espera un once muy reconocible pese a la gestión lógica de descansos pensando en el duelo de Champions.

En cuanto al Athletic, descartados Lekue, Egiluz y Sannadi, más el lesionado Prados y el sancionado Jauregizar, Ernesto Valverde completará el puzzle con alguna que otra variante.

El presidente Enrique Cerezo aseguró ayer que sus jugadores "se quieren sacar la espinita de la final de Copa del Rey", en la que cayeron en los penaltis ante la Real Sociedad.

"Creo que tenemos a un muy buen equipo y sobre todo una afición que se va a volcar el próximo miércoles en nuestro estadio para poder ir tranquilos a Londres. Antes tenemos que jugar contra el Athletic para demostrar que estamos en la Liga", recordó Cerezo.

Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Yeray Álvarez, que tuvieron distintos problemas físicos el pasado martes frente a Osasuna, entraron finalmente en la lista de 23 jugadores convocados por Ernesto Valverde para el partido de esta noche. Veremos a ver si forman parte del once inicial del 'Txingurri'.

Yuri sufrió una indisposición en el tramo final del partido que le impedía respirar con normalidad, Laporte fue sustituido por una sobrecarga muscular mientras que Yeray acabó el encuentro con fuertes calambres derivados de su largo periodo de inactividad.

Valverde ya había anunciado en la rueda de prensa que, a falta de la última sesión, confía en poder contar con todos ellos y después del entrenamiento confirmó que las únicas bajas obligadas han sido las del lesionado Beñat Prados y el sancionado Mikel Jauregizar.

"El Atlético está teniendo un calendario terrible. Juega unos cuartos de Champions, el fin de semana una final de Copa y según acaba dos partidos de Liga y una semifinal. Es algo a tener en cuenta y que le da mucho mérito a la temporada que están haciendo", destacó Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico del conjunto bilbaíno no cree que el conjunto colchonero se despiste demasiado porque cree que "la mejor manera de preparar" el encuentro ante el Arsenal es "viniendo de una victoria".

"Juegan en su casa con responsabilidad. No sé si harán más o menos cambios, pero mi pensamiento también sería el preparar el partido del miércoles con una victoria", apostilló Valverde, quien relativizó la serie de cuatro derrotas consecutivas que encadena el Atlético en la Liga.

Hancko es baja por quinto encuentro seguido por un esguince de tobillo, Giménez se pierde su sexto partido consecutivo por una lesión muscular y Lookman no jugará por segundo choque por unas molestias de la final de la Copa del Rey de hace una semana ante la Real Sociedad en Sevilla.

Almada es baja por sanción por su expulsión del pasado miércoles ante el Elche, por lo que se ha quedado fuera de una convocatoria en la que repiten los canteranos Salvador Esquivel, Javi Boñar y Julio Díaz.

Los jugadores del Athletic están convencidos de que pueden dar la sorpresa esta noche en el Metropolitano.

Aún con ocho puntos de ventaja en su cuarta posición en la tabla, la prioridad absoluta de Simeone es la Champions . El miércoles será la ida en el Metropolitano. El martes siguiente la vuelta en Londres.

Necesita tensión, determinación y victorias el Atlético, que ha perdido siete de sus últimos ocho compromisos oficiales , con rotaciones o sin ellas, incluida la final de la Copa del Rey.

El de hoy es un partido importante para Pablo Barrios . El centrocampista colchonero viene de una inactividad competitiva prolongada en los últimos dos meses y medio y requiere rodaje. Ya jugó media hora en Elche. Esta noche se espera que tenga más minutos al salir de inicio.

La afición del Atlético se conjura para el partido que tendrá lugar en cuatro días. Los colchoneros están ante su ser o no ser en la Champions.

Muy serio Diego Pablo Simeone a su llegada al estadio. Se nota que el equipo necesita un nuevo impulso después de cuatro derrotas consecutivas.

"Pablo (Barrios) es un futbolista muy importante para nosotros. Está en el camino de recuperar ese ritmo de juego porque se ha perdido muchos partidos. Esperemos que así sea", ha comentado Simeone en los micrófonos de DAZN.

"Mi esperanza era que el Atlético viniese rotase o que viniese con el filial si hacía falta, pero no ha sido así. Tienen una plantilla muy competitiva. Hay un pique sano y espero que seamos capaces de demostrar quién es el padre y quién es el hijo hoy", ha comentado Jon Uriarte, presidente del Athletic.

"Cuando acabemos la temporada ya habrá tiempo de anuncios del próximo entrenador. Si puedo adelantar que hemos trabajado muchísimo estos meses y que será un entrenador de primer nivel", ha revelado Uriarte.

Simeone sale de inicio con Alexander Sorloth y Antoine Griezmann en ataque, descansa de nuevo Julián Álvarez. En el al Athletic, Ernesto Valverde alinea a Yuri Berchiche, Aitor Paredes y Unai Gómez en defensa.

El conjunto local sale con Jan Oblak, en la portería ; Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa ; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo ; y Antoine Griezmann y Alexander Sorloth, en la delantera , con lo que Julián inicia el choque en el banquillo, al igual que Robin Le Normand.

Cae la noche sobre la capital de España. Esto va a arrancar ya. Caras de concentración en el Atlético. Saltan los jugadores al terreno de juego.

Suena el himno del Atlético de Madrid mientras los futbolistas pisan ya el césped para una nueva batalla de los dos 'Atléticos'.

Precioso detalle de la afición atlética con María Caamaño, fallecida la pasada semana. La joven seguidora atlética ha sido y será un ejemplo de la lucha contra el cáncer infantil.

Mano a mano de Alex Baena con Unai Simón tras un gran pase de Koke. Se va al suelo en la carrera con Vivian pero no hay absolutamente nada punible. Le cortó Vivian limpio en la carrera. Era muy clara para el Atlético y se fue al suelo en los últimos metros cuando debería haber finalizado.

Muy dubitativo Nico Williams. No ha intentado ni encarar a Marcos Llorente. Necesita mucho más nivel el joven jugador del Athletic.

Buen balón de Nico para su hermano Iñaki que obligó a la salida de Oblak para despejar. Anulan la acción por fuera de juego.

Error de Giuliano en la salida del balón y contra del Athletic con centro de Iñaki Williams que no alcanza a controlar Sancet.

El Atlético de Madrid encara un partido con doble lectura en el Metropolitano. Recibe al Athletic en un duelo liguero que, más allá de la clasificación, se presenta como una prueba clave para medir sensaciones antes de su gran cita en la semifinal de Champions ante el Arsenal. Todo pasa por Europa.

Eso no significa que el partido ante el Athletic sea intrascendente. Todo lo contrario. Llega en un momento delicado. El equipo rojiblanco necesita reaccionar tras una racha muy negativa: siete derrotas en los últimos ocho partidos oficiales, incluida la final de Copa. Demasiados golpes que obligan a levantar la cabeza cuanto antes.

Por eso, este duelo aparece como una oportunidad para recuperar sensaciones, competitividad y confianza. No hay mejor forma de preparar una semifinal de Champions que ganando, aunque en LaLiga la situación esté relativamente controlada -con siete puntos de ventaja sobre el Betis en la cuarta plaza-, el equipo necesita reencontrarse con su mejor versión.

Simeone lo sabe y no se guardará demasiado. Se espera un once muy reconocible, con muchos de los titulares que apuntan a salir de inicio también ante el Arsenal. Uno de los focos estará en Pablo Barrios. El centrocampista necesita minutos después de un largo periodo con poca participación. Ya tuvo media hora en Elche y todo apunta a que este sábado tendrá más protagonismo, incluso desde el inicio, en un partido ideal para coger ritmo competitivo.

En cuanto a la enfermería, la situación mejora, aunque todavía hay nombres importantes fuera. Alexander Sorloth ya se ha reincorporado al grupo, pero jugadores como Ademola Lookman y David Hancko siguen trabajando para llegar a tiempo al choque europeo. También continúa su recuperación José María Giménez. A esas ausencias se suma la de Thiago Almada, sancionado tras su expulsión.

La buena noticia para Simeone es que recupera a varios futbolistas clave. Julián Álvarez, Marcos Llorente, Koke y Matteo Ruggeri vuelven a la convocatoria tras haber tenido descanso en el último partido. Todos ellos apuntan a tener minutos, en un contexto donde la gestión física es fundamental. Bajo palos no hay dudas esta vez: Jan Oblak seguirá siendo el titular.

Enfrente estará un Athletic que llega con menos presión, pero con ambición. El conjunto de Ernesto Valverde afronta el partido tras una victoria sufrida ante Osasuna que le ha permitido dar un paso importante hacia sus objetivos. Con la permanencia prácticamente asegurada, los bilbaínos pueden mirar hacia arriba y pensar en Europa. Eso sí, también llegan con bajas importantes. Mikel Jauregizar no estará por sanción, mientras que Beñat Prados sigue fuera por lesión. Además, Valverde mantiene dudas en defensa. Yuri Berchiche podría regresar, aunque no está al cien por cien, y Aymeric Laporte arrastra molestias que hacen difícil su presencia de inicio. Si no llegan, jugadores como Dani Vivian y Adama Boiro asumirán protagonismo.

En el centro del campo, Rego apunta a ocupar el lugar del sancionado Jauregizar, mientras que en la mediapunta Sancet podría entrar en el once. Un equipo competitivo que buscará aprovechar las dudas del Atlético.