El cuarto intento del Almería fue el definitivo para seguir soñando con el ascenso a Primera División

El Almería fue eliminado de las semifinales de los playoffs en tres campañas en los últimos años, por lo que Rubi ha conseguido derribar una puerta que no se abría desde la temporada 2021-2022, cuando lograron el ascenso directo a LaLiga EA Sports

El Almería sufrió hasta el último minuto para poder pasar a la final del playoff de ascenso a Primera División. Los de Rubi mostraron un ejercicio de superioridad único para llegar con vida a la última oportunidad, a doble partido, para poder subir a la máxima categoría del fútbol español. Además, el conjunto andaluz rompe un importante maleficio, ya que fue eliminado en las semifinales del playoff de tres temporadas recientes.

El cuarto intento fue el definitivo en el Almería, que no pudo superar las semifinales del playoff en las campañas 2019-2020, 2020-2021 y 2024-2025. Tras ello, Rubi buscó revancha esta temporada, con un equipo que se quedó a tan solo tres puntos del ascenso directo. Sin embargo, el fútbol ha sido justo con el club andaluz, que luchará por una plaza por ascender a Primera División, y la batalla será contra el Málaga o Las Palmas.

El cuarto asalto destapa la verdad: este Almería estaba hecho para llegar lejos

El Almería no fue contra el Castellón el equipo que ha ido demostrando a lo largo de las 42 jornadas en LaLiga Hypermotion. Pero la fe y el sacrificio se opusieron a cualquier obstáculo que se le puso por delante al conjunto de Rubi, que, con tan solo cuatro remates a puertas en el choque de de vuelta, pudo lograr los tres goles que le metieron en la final del playoff. El cuarto intento no parecía que iba a tener un resultado positivo.

El Castellón le dio la vuelta al partido y a la eliminatoria en poco más de 10 minutos, pero el Almería volvió a demostrar por qué es uno de los mejores equipos de LaLiga Hypermotion. Rubi ha formado un grupo de jugadores, completos en todas sus posiciones, creando una maquinaria perfecta para dominar la Segunda División, con el respeto a Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, que han logrado el ascenso directo.

Sergio Arribas sostiene el sueño: 26 goles para explicar por qué el Almería está donde está

Una de las claves del éxito del Almería esta temporada es sin duda la figura de Sergio Arribas. El canterano del Real Madrid ha irrumpido de manera definitiva en el conjunto de Rubi, tal y como lo confirman sus datos. Los 26 goles en 44 partidos le dejan como el máximo goleador de Segunda División, seguido de Chupe, delantero del Málaga, con 25.

Buena parte de culpa tiene Sergio Arribas que los andaluces estén a las puertas del ascenso. Rubi ha conseguido sacar la mejor versión del jugador de 24 años, que ha derribado la puerta tras varios años en el Real Madrid Castilla, ya que apenas pudo tener protagonismo en el primer equipo blanco. Por ello, de sus botas parten las opciones de que el equipo andaluz consiga finalmente subir a Primera División.

El Almería llega armado al asalto final tras años de golpes y fantasmas

Por ello, tras eliminar al Castellón, el Almería de Rubi ha demostrado que tiene 'armas' suficientes para lograr el ansiado ascenso a Primera División. Sin embargo, el reto no será nada sencillo, sea cuál sea finalmente el rival, Las Palmas de Lusi García o el Málaga de Funes. El técnico del conjunto andaluz no se quiso 'mojar' ante sus preferencias para los dos próximos encuentros, pero la batalla está asegurada sea cuál sea el rival.

Un Rubi, eufórico en la rueda de prensa de ayer martes, puede hacer historia ascendiendo al Almería, al igual que en la temporada 2021-2022, dónde subió pero de manera directa siendo campeón de Segunda División. Tras ello, vinieron malas campañas en el sur de Andalucía, ya que en la 2019-2020 y en la 2020-2021 se toparon con un Girona que les apagó el sueño, al igual que ante el Oviedo en la 2024-2025.