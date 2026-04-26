Valverde, desesperado por cerrar el curso: "Tenemos que ganar un partido cuanto antes"

El técnico del Athletic está muy preocupado porque su equipo no termina de cerrar el capítulo de la salvación y su única obsesión es dejar al equipo en Primera

Ernesto Valverde está preocupado. Se le nota. El técnico del Athletic hace tiempo que ha dejado de mirar hacia arriba en la clasificación para centrarse en el objetivo mínimo de su equipo este año que no es otro que la permanencia. Sabe que está viviendo sus últimos partidos en el banquillo y su obsesión máxima pasa por marcharse con el equipo en Primera División tras un año complicado.

Tras la derrota ante el Atlético no pudo esconder su preocupación, dejando claro que su equipo vive en una tensión constante y que necesita ganar cuanto antes para asegurar la permanencia y dejar de mirar de reojo a la zona baja. No en vano, el Athletic es, junto a Real Madrid y Barcelona, un equipo que no sabe lo que es un descenso.

Una victoria y todo habrá terminado

El mensaje fue directo y casi repetitivo a la finalización del partido, como si quisiera grabarlo a fuego en el vestuario. "El objetivo clarísimo es ganar el domingo. Nos hace falta para todo, para no mirar hacia abajo, hacia arriba o lo que sea. Ganar es un bálsamo", insistió. No es una frase sin más. Es la idea que resume el momento del equipo y la necesidad urgente de sumar tres puntos que cambien el ánimo y despejen dudas de una vez por todas.

Esa frustración se extiende a un vestuario que ve cómo la temporada se complica más de lo esperado. De ahí la obsesión del técnico a la hora de rechazar cualquier relajación o pensamiento de que el trabajo pueda estar terminado a falta de cinco jornadas. "Todavía no ha terminado. El problema es pensar que lo tenemos todo hecho. Hay equipos apretando y tenemos que ganar un partido cuanto antes. Lo primero es lo primero. El partido ante el Alavés es muy importante", advirtió.

Nombres propios: Yuri, Galarreta, Iñaki, Nico Williams...

También explicó los cambios, condicionados en parte por el estado físico de algunos jugadores. "Teníamos a Yuri con alguna molestia, había jugadores como Iñaki o Galarreta que estaban cansados", comentó, dejando claro que buscaba una reacción que no terminó de llegar. "Siempre esperas que los cambios mejoren la dinámica del juego. Lo hemos intentado, pero ellos han reforzado mucho la parte defensiva para cogernos a la contra".

En este contexto, también se refirió a nombres propios como Nico Williams, al que ve en proceso de recuperación tras una temporada complicada pero que no termina de estar al máximo nivel. "Lleva una temporada difícil e intenta estar al mejor nivel que puede. Tras estar un tiempo parado es complicado", explicó, confiando en una mejor versión en lo que queda de curso.

Su equipo, nuevamente golpeado

La derrota en el Metropolitano deja nuevamente tocado al Athletic, sobre todo por cómo se produjo. Valverde explicó que el partido se les escapó en un tramo muy concreto, justo cuando más importancia tenía resistir. "Habíamos hablado en el descanso que la salida al campo era importante. Queríamos aguantar bien y no hundirnos en nuestro campo. Ellos nos han empujado y nos han hecho el empate demasiado rápido”, lamentó.

A partir de ahí, su equipo perdió el control. No tanto por acumulación de ocasiones del rival, sino por errores propios que acabaron siendo decisivos. "No es que nos hayamos metido atrás y nos han hecho siete ocasiones. El segundo y el tercer gol han sido pérdidas nuestras y nos han contragolpeado rápido", explicó. Su lectura refleja frustración una vez más porque el partido no se le fue por inferioridad clara sino por detalles.

Por lo demás, el 'txingurri' defendió el trabajo de los suyos en líneas generales. "No hemos hecho un partido para perder aquí", valoró. "Hemos estado bien puestos y podríamos haber metido algún gol más si hubiésemos resuelto bien las situaciones de llegadas". Sin embargo, volvió a señalar la diferencia en la eficacia. "Ellos son buenos y certeros, y te hacen contras efectivas".

El problema, en el fondo, es más profundo. El Athletic no termina de cerrar partidos ni de traducir sus buenos momentos en resultados, y eso es lo que mantiene al equipo en una situación incómoda. Valverde lo resume con claridad. "Tal y como estamos y con lo que queda, lo que queda son los resultados. Los necesitamos". Y cuando no llegan, el golpe es duro. "Cuando pierdes te frustras y duele de muchas maneras".