El lehendakari apremia a la FIFA por la "propuesta vasca" para el Mundial de España: "Yo siempre voy con la selección de Euskadi"

Imanol Pradales espera que la FIFA "valore positivamente" la sede conjunto Bilbao-San Sebastián en un intento por evitar consecuencias económicas para la sociedad vasca y asegura que en este Mundial 2026 va con "la de Euskadi"

Aunque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a poco más de 24 horas de arrancar oficialmente con ese partido inaugural entre México y Sudáfrica, en España hay quien ya mira también hacia el Mundial de España, Portugal y Marruecos que tomará el testigo en 2030.

Uno de ellos es el lehendakari vasco Imanol Pradales, que hoy ha intervenido en un foro organizado por El Diario Vasco donde ha tratado cuestiones de todo tipo, sobre todo de política, pero también deportivas.

El presidente del País Vasco espera que la FIFA valora de forma positiva la propuesta desarrollada por las instituciones vascas de aceptar una sede conjunta Bilbao-San Sebastián para el Mundial de dentro de cuatro años una vez acabe el Mundial que está a punto de comenzar.

Pradales destacó que dicha propuesta responde a un "ejercicio de responsabilidad" efectuado por el conjunto de las instituciones vascas para formular esta idea "de país", también "de la mano" de la Real Sociedad y del Athletic Club.

Una propuesta "muy razonable" entiende el lehendakari vasco que según aclaró, "quiere el Mundial en Euskadi" aunque "no a cualquier precio", pese a que los dos principales estadios del País Vasco como son Anoeta en San Sebastián y San Mamés en Bilbao, forman parte de las sedes elegidas por España y "jugarían un rol muy importante".

Y es el que al político le preocupa que el paso del Mundial por el País Vasco supone una losa económica difícil de superar, de aquí que abogue por propuesta que sitúa "en la balanza lo que siempre hay que poner" en ella: una relación entre "inversión, costes y beneficios" que como explicó, "ahora está en el tejado de la FIFA que tiene que analizarla y dar una respuesta".

Espera una respuesta tras el Mundial 2026

Imano Pradales ha reconocido que no esperan una respuesta pronta ya que "ahora están a otro Mundial", pero sí cuando finalice la cita de Estados Unidos, México y Canadá entiende "que valorarán, analizarán y evaluarán la propuesta vasca", señaló el lehendakari, quien ha insistido en que a él le gustaría que fuera valorada "positivamente".

Subrayó, en este sentido, que se trata de una propuesta "razonable y razonada" sin que suponga "un cheque en blanco en favor de la FIFA para que tome decisiones de manera unilateral respecto a las condiciones que exige e impone a las sedes".

En el Mundial va con Euskadi

En este contexto, Pradales fue cuestionado también sobre con qué selección va en el próximo Mundial para que sea campeona y salió por la tangente: "Yo siempre con la de Euskadi". El Mundial 2030 está organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones en un homenaje a la primera Copa del Mundo, celebrada en 1930 íntegramente en Montevideo.