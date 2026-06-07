Alejandro Rego, el único valor al alza en el Athletic

El centrocampista eleva su valor de mercado en una plantilla rojiblanca en la que Nico Williams sigue siendo el futbolista con mayor tasación

Alejandro Rego es el único futbolista del Athletic de Bilbao que ha elevado su tasación de mercado, según la última actualización del portal especializado Transfermarkt y que señala el fljo momento del final de temporada que vivió el cuadro rojiblanco.

El centrocampista de 22 años es una de las noticias positivas del final de temporada del Athletic, que finalmente se quedó sin clasificarse para Europa. El valor de mercado de Rego en estos momentos es de 5 millones de euros, 3 más que en el mes de marzo cuando estaba tasado en 2 millones.

Alejandro Rego ha pasado de 300.000 a 5 millones de euros de valor de mercado en un año

El crecimiento de Rego es aún mayor si se compara con los mismos datos en el mes de junio de 2025. Entonces eran 300.000 euros el valor de mercado del joven futbolista que ha crecido en esta temporada dentro de que fue un año con dificultades para la mayoría de los jugadores del Athletic.

Habrá que esperar para saber su futuro, aunque Rego ha vivido un año muy especial de la mano de Ernesto Valverde quien le dio la oportunidad en el primer equipo. El centrocampista ha jugado 41 partidos, cierto es que 21 de ellos como titular, para acumular 2.058 minutos. Un gol y una asistencia completan el bagaje numérico de este mediocampista de 1,92 metros.

Nico Willliams sigue siendo el futbolista mejor valorado del Athletic de Bilbao

Todos los demás futbolistas del Athletic han perdido valor de mercado después de la última actualización. Con todo sigue siendo Nico Williams el jugador con una cotización más alta. Cuenta con un valor de mercado de 40 millones de euros. Por ejemplo en el mes de marzo era de 50, justo hace un año de 70. No fue una temporada fácil para el extremo por culpa de las lesiones, pese a todo está con la selección española en el Mundial donde espera alcanzar su mejor versión nuevamente.

Tras Nico Williams, el segundo futbolista del Athletic con mayor valoración es Mikel Jaureguizar con 30 millones de euros. Ya por detrás completa el podio Ohian Sancet con 25 millones de euros de tasación según Transfermarkt.

Tres futbolistas más aparecen entre los que superan los dobles dígitos en el valor de mercado. Es el caso de Unai Simón, con 22 millones de euros; Dani Vivián, con 20; así como Beñat Prados, con 15. Habrá que ver si el nuevo curso, o incluso en algunos casos el Mundial, eleva nuevamente el año que viene estas tasaciones indicativas.

La del Athletic de Bilbao, la séptima plantilla de Primera División

El total de la plantilla del Athletic de Bilbao está valorada en 229,2 millones de euros. Se trata del séptimo equipo en este apartado de Primera División en el mes de junio. Por delante de los rojiblancos se sitúan el Real Madrid (1.219), Barcelona (1.157,3), Atlético de Madrid (577), Villarreal (302,5), Real Sociedad (255,4) y Real Betis (246,4).

Llegan nuevos tiempos para el Athletic, desde la incorporación de Edin Terzic al banquillo de los rojiblancos para suplir a Ernesto Valverde.