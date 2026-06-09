Uriarte hace balance del año del Athletic: "﻿Ha sido una temporada decepcionante"

El presidente del club rojiblanco echa la vista atrás y no pone paños calientes en un año que no hubo clasificación europea y habla del "flechazo" con Erdin Terzic

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, ha hecho balance este martes de la temporada vivida por su equipo en la que finalmente no pudo entrar en Europa. El máximo mandatario fue autocrítico con lo sucedido y no puso paños calientes. "Ha sido una temporada decepcionante en la que no hemos alcanzado el objetivo de clasificarnos para Europa", ha asegurado al tiempo que ha mirado al futuro: "Necesitamos mayor autoexigencia individual y colectiva".

Uriarte, que ha comparecido ante los medios de comunicación ha estado acompañado de Mikel González, director general de fútbol del club. "Sabíamos que iba a ser una temporada dura, pero la sensación general que nos ha quedado ha sido de decepción. El sentimiento que hemos tenido en Liga es de sufrimiento y hemos perdido inercia ganadora por el peso que ha tenido la ineficacia", ha añadido el presidente del Athletic sobre el curso que supuso el adiós de Ernesto Valverde.

Jon Uriarte habla de que el Athletic entró en un "círculo vicioso"

Para Uriarte, el Athletic, entro "en una dinámica negativa, en un círculo vicioso, y el equipo ni pudo ni supo recuperar el buen nivel de juego y resultados". Sí salvó lo sucedido en la Champions League: "Fuimos competitivos hasta el último minuto en un grupo dificilísimo, con los dos finalistas".

En un línea muy similar se ha expresado Mikel González. "La temporada ha sido decepcionante y y lejos de las expectativas", ha indicado el director de fútbol de Athletic que ha entrado en algunos detalles: "La pérdida de mecanismos ofensivos, la realidad de un equipo con mayor posesión de balón, pero menos peligro, un gran descenso en la capacidad realizadora, vulnerabilidad defensiva y sin capacidad ofensiva a balón parado".

El flechazo por Erdin Terzic, según Jon Uriarte

Eso fue en cuanto al pasado pero también hubo momento para hablar de Erdin Terzic, que se hace cargo del banquillo del que salió Ernesto Valverde. "Fue un flechazo por todo el interés que mostró por el Athletic. Entendió que éramos un club único en el mundo y por estar aquí ha rechazado ofertas de equipos de Champions League", ha relatado Uriarte.

El presidente del Athletic también ha desvelado cómo fueron algunos de los detalles para decantarse por la contratación de Terzic: "La pasada temporada Mikel González fue a un congreso en el que participaba. erzic para ver cómo se desenvolvía. Hablaron y la sensación fue positiva. La relación se fue afianzando. Aprovechamos el viaje a Dortmund de Champions para estar con él. Miembros del club estuvieron con él en su casa".

En ese sentido también fue definido el que será nuevo entrenador del Athletic. "Tiene una gran capacidad de liderazgo. Transmite energía y fuerza. Es exigente, con gran volumen de trabajo y meticuloso. Sus equipos tienen ritmo y verticalidad. Su patrón de juego encaja mucho con lo que gusta en San Mamés. Creemos que es el idóneo para sacar rendimiento a la plantilla que tenemos", ha explicado.

En lo que ha entrado en demasiados detalles ha sido en el asunto de la renovación de Yuri Berchiche aunque se ha mostrado "optimista".