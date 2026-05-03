García Plaza confirma el 'fichaje' de Nico Guillén y desvela el estado de Azpilicueta para el Sevilla - Real Sociedad

El técnico nervionense anunció que el joven centrocampista canterano, de 18 años, se estrenará en una lista oficial. Además, celebró el regreso del defensor navarro, aunque no será titular

Además de mostrar su optimismo de cara a la 'final' de este lunes ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán, donde se vivirá un gran ambiente, el entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, repasó en rueda de prensa algunos nombres propios de su equipo. Para empezar, de cara a dicha cita, que puede sacar al equipo del descenso en caso de victoria, el madrileño recupera a un jugador importante como César Azpilicueta, con el que no ha podido contar desde que aterrizó. Pero desveló que el navarro no está en condiciones para salir desde el inicio.

"Azpilicueta solo está para un rato"

“No está para partir de inicio. Para la lista, sí. Si tiene que jugar en el partido lo hará, pero no más de un pequeño rato. Ya es una gran noticia que esté. Pero en este tipo de partidos prefiero que no nos creemos dudas. Esperaba a César con los brazos abiertos pero está para un rato y nada más”, desveló sobre el ex del Atlético de Madrid, que sufrió su enésima lesión de la temporada ante el Valencia, en el último partido de Matías Almeyda en el banquillo, y se produjo una pequeña rotura en el aductor de su pierna derecha por sus ganas de volver para el duelo ante el Oviedo, lo que ha retrasado su reaparición.

Manu Bueno, varias semanas fuera

El preparador blanquirrojo sí pierde para la ocasión a Manu Bueno, tras sufrir este pasado sábado un édema oseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha, apuntando en este sentido que el canterano, que había gozado bajo sus órdenes de un protagonismo desconocido en toda la temporada, "puede que esté varias semanas fuera". A ello, además, se suma a la ausencia por sanción de Djibril Sow. Dos bajas merman las alternativas en el centro del campo, si bien García Plaza cree que hay mimbres suficientes, adelantando además que seguirá apostando por un doble pivote. Además, cuenta con refuerzo de última hora procedente del filial, como él mismo confirmó.

Nico Guillén, otra alternativa en el centro del campo

"Nos quedan Mendy, Agoume, Gudelj, que puede jugar ahí, Joan Jordán y Nico Guillén que va a venir convocado. Entre todos tendremos que elegir a dos”, apuntó, anunciado de ese modo que el joven centrocampista onubense de 18 años, en quien hay depositadas muchas esperanzas, se estrenará en una lista oficial. Después de que hace un par de semana el club decidiera bajarlo al Sevilla C para echar una mano al segundo filial en la lucha por la permanencia en Tercera RFEF, ahora da el gran salto y tendrá ante sí la posibilidad de estrenarse con el primer equipo. Aunque García Plaza, que lo sigue de cerca desde que llegó, ya dijo recientemente que hay que tener paciencia y no precipitarse, pues el momento actual no es el más adecuado.

La bronca a Gabriel Suazo

Tampoco tendrá problemas para ser de la partida, por su parte, Gabriel Suazo, que recibió un golpe ante Osasuna y regresó de Pamplona con un cabestrillo, algo que no gustó a su entrenador. "Le he echado la bronca por salir sin camiseta, le he dicho que parece mentira. Está perfecto, solo tiene un vendaje de protección", explicó.

Acostumbrado a vivir situaciones de infarto: "Mi corazón está hecho para pelear y sufrir"

Por otro lado, Luis García Plaza habló de su situación personal y lo acostumbrado que está a vivir situaciones tan angustiosas como la que atraviesa el Sevilla FC. "Un ascenso es la hostia también, recuerdo que viví uno en el último minuto de la prórroga. Mi corazón está hecho para pelear y sufrir. Es verdad que nunca he llegado así a la última jornada, me he salvado siempre antes. Creo que tengo la suficiente experiencia, dentro de la situación, para estar tranquilo y analizar las cosas desde el punto de vista futbolístico", destacó, ofreciendo también algunos detalles sobre su día a día: "El día del Atlético de Madrid vino mi mujer, que nos dio suerte. A ver si es igual mañana. Estoy de ocho a cinco en la Ciudad Deportiva y luego me voy a casa. Espero conocer Sevilla mejor, pero ahora no es momento para hacerlo".