García Plaza tiene clara la receta para la 'final' ante la Real Sociedad: "Un Sevilla que se coma el césped"

El técnico nervionense agradeció el apoyo de la afición, calificando de "increíble" lo vivido a las puertas del Sánchez-Pizjuán este domingo, y confía en que se ambiente, lejos de ser "un arma de doble filo", les lleve en volandas para lograr un triunfo que les sacaría de los puestos de descenso

El Sevilla FC afronta una auténtica 'final' por la salvación este próximo lunes ante la Real Sociedad. Una victoria le sacaría de los puestos de descenso en los que cayó la pasada jornada, tras la dolorosa derrota ante Osasuna. Por ello, la afición se ha conjurado para convertir el Sánchez-Pizjuán en una caldera. Ya este domingo, un nutrido grupo de hinchas dejó una pincelada de lo que se espera al despedir al equipo a las puertas del estadio, tras la última sesión previa al choque, entre cánticos y bengalas. Una muestra apoyo que fue agradecida en sala de prensa por Luis García Plaza, que mostró su optimismo.

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Expectante por el ambiente que se espera en el Sánchez-Pizjuán

“Mañana va a haber un ambiente increíble. Eso denota la importancia del partido, lo que hay en juego. Ojalá podamos devolvérselo con una victoria. Esto nos tiene que llevar en volandas. Lo de hoy ha sido increíble, así que puede ser tremendo. Ojalá podamos devolverle todo ese cariño. Solo queda agradecérselo y mañana se lo tenemos que agradecer todavía más. Estamos deseando que llegue. Se va a hacer largo hasta las 9 de la noche, pero es lo que hay”, señaló el preparador nervionense para valorar el apoyo del sevillismo.

Pero con la grada no basta. Por ello, el madrileño confía en que su equipo sepa a estar a la altura. “El estadio va a estar lleno, será indescriptible. La gente se ha dado cuenta de que el sevillismo tiene que estar más unido que nunca. Con este ambiente vamos a tener muchas opciones de sacar esto adelante, ahora nos toca a nosotros y que los jugadores den su mejor versión. Tiene que haber un Sevilla que se coma el césped y que juegue bien al fútbol. El otro día hicimos 70 minutos muy buenos, luego había que cuidar los detalles”, explicó, insistiendo en que su equipo no mereció irse de vacío ante Osasuna y tampoco estuvo mal en la segunda mitad frente al Levante.

La mejoría para ganar: "Que no nos penalicen tanto los errores"

“Quedan 15 puntos y si ganamos salimos del descenso. Cómo no va a haber argumentos para pensar en salvarse. Creo que en Pamplona estuvimos bien durante mucha parte del encuentro. Con la ayuda de la gente, si cuidamos los detalles y no nos penalizan tanto nuestros malos momentos, podemos ganar. Nos siguen castigando mucho los errores. Creo que de los últimos tres partidos solo hicimos 45 minutos malos. Ya he dicho que la primera mitad ante el levante fue muy mala. Pero hay equipos que haciendo menos que nosotros sacan más rédito. Eso es oficio. No nos da todavía para ganar. Tenemos que llegar al máximo y aprovechar más esos minutos buenos que tenemos. Los jugadores están concienciados y esperamos llevarnos todos una gran alegría. Sabemos que en casa puede estar la salvación”, destacó.

Además, Luis García Plaza no cree que todo lo que se está cociendo en torno al partido de este lunes, en el que se espera una gran entrada, puede tener un efecto negativo por una posible sobrexcitación de sus pupilos. “Espero que el ambiente no sea un arma de doble filo. Al final hay que jugar un partido de fútbol y ahí se tienen que aislar. La motivación ya va a estar, a full. Espero que los chicos sean capaces de asimilar que cuando estemos mal sepamos sufrir pero cuando tengamos el balón podemos hacerles daño. Para mí esto es un plus, ojalá sean así todos los ambientes”.

Elogios a la Real Sociedad

Enfrente está una Real Sociedad con poco en juego al tener ya asegurado su pasaporte para la Europa League. Pero el técnico sevillista no se fía. “Es el campeón de Copa y va como una flecha para arriba. Tiene mucha calidad, con muchos jugadores desequilibrantes. Todos los que están arriba tienen futbolistas que ganan partidos ellos solos, incluso aunque jueguen regular. Tenemos que ajustarnos muy bien, maniatarles lo máximo y dar un paso adelante. Debemos tener verticalidad, hacer daño de mediocampo hacia adelante. Necesitamos que por calidad individual no nos vuelvan locos. Tenemos que jugar dos partidos, uno en defensa y otro en ataque. Hay que dar ese paso adelante de oficio y saber estar”, explicó.

Los resultados de ayer, sábado, especialmente la derrota del Alavés ante el Athletic, ayuda sin duda. Pero García Plaza recalcó que todo pasa por lo que haga e propio Sevilla FC. "¿Presión? Lo primero es controlar lo tuyo, más allá de los resultados de los demás. Tú tienes que ganar tu partido y si lo haces, no hay más historias”, sentenció.