Así serán las camisetas de Adidas para el Sevilla FC 26/27, según las primeras filtraciones

Entre las principales novedades, además del aire vintage de la segunda equipación, destacan el cuello cerrado y sin solapas de la indumentaria local, muy similar a la de esta campaña

Dentro de una espiral en la que todo lo que rodea al Sevilla FC es negativo, el único rayo de positivismo viene de la mano del regreso de la marca Adidas al club nervionense, con modelos sobrios que recuerdan a los que lució el equipo blanquirrojo con la misma firma alemana hace 40 años y que han sido muy aplaudidos en líneas generales.

Se puede decir que han sido bastante exitosas las tres equipaciones de esta temporada (blanca, roja y negra) y también el diseño estrenado el pasado sábado ante el Atlético de Madrid para la Jornada Retro de LaLiga EA Sports. Por ahí parecen ir los tiros para la próxima 2025/2026, según las primeras filtraciones que circulan ya por redes sociales. Como novedades, además del aire vintage de la segunda equipación destacan el cuello cerrado y sin solapas de la indumentaria local.

La primera equipación del Sevilla FC 26/27, según Footy Headlines

"La camiseta local del Sevilla Fútbol Club para la temporada 2026/2027, fabricada por Adidas, luce el color blanco característico del club y se combina con detalles en rojo, presentes en el logotipo de Adidas, en las tres franjas de los hombros y en el cuello. Los bordes del cuello y los puños presentan un ribete dorado que complementa los detalles rojos. El patrocinador principal, Midea, aparece impreso en azul en el pecho", explica el portal Footy Headlines, quien suele ir bien atinado cuando anuncia este tipo de exclusivas sobre equipaciones de equipos de fútbol.

Así sería la camiseta del Sevilla FC para los partidos de visitante en la 2026/2027

"La camiseta visitante de Adidas para el Sevilla FC 26/27 luce el tradicional rojo del club como color principal. Se combina con detalles en negro y beige para lograr un aspecto limpio y contrastante. El elemento más destacado es el clásico logotipo blanco del trébol de Adidas, que sustituye al moderno".

"Este diseño retro, junto con un cuello tipo polo negro tradicional y puños a juego con ribete beige, le confiere a la camiseta una estética clásica y sofisticada. El escudo del club también se presenta en un estilo bicolor, negro y beige, que armoniza con el diseño general", explica el mismo portal en una segunda publicación en la que muestra el diseño para los partidos lejos del Sánchez-Pizjuán y que, a diferencia de la primera, no aparece con el logo de Midea.

¿Qué pasará con Midea a partir del 30 de junio?

Además de los diseños en sí, en estas filtraciones llama la atención la presencia del que ha sido el patrocinador principal en la segunda mitad de la 24/25 y en toda la 25/26. Todo debido a unas incipientes noticias que apuntan a que la multinacional china Midea Group, líder mundial en electrodomésticos y aire acondicionado, habría decidido no renovar el contrato que expira el próximo mes de junio.