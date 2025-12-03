El Sevilla presenta por sorpresa una nueva camiseta para esta 25/26 con Rocío Osorno como modelo

La empresaria, modelo e influencer sevillana ha asegurado que cumple un sueño participando en este modelo especial que el club nervionense y la firma alemana lanzan al mercado aprovechando el siempre agitado mercado navideño

El Sevilla FC y la firma deportiva Adidas se han reencontrado 40 años después para ir de la mano en esta 2025/2026, en la primera de las diez campañas que durará el contrato firmado el pasado verano. El club nervionense y la marca alemana se han comprometido a largo plazo, caminando juntos por una senda que este miércoles ha deparado una sorpresa totalmente inesperada para los aficionados pero que resulta del todo oportuna estando a las puertas del hambre consumista que se desata en el período navideño. Así, la entidad ha presentado una nueva camiseta que ha tenido como modelo de excepción a Rocío Osorno, conocida empresaria, modelo e influencer sevillana que ha participado de manera directa en el diseño.

Al equipo que dirige Matías Almeyda se le ha visto con su clásica equipación blanquirroja en los encuentros disputados como local; mientras que en sus visitas ligueras se ha decantado siempre por lucir el que a priori era el tercer uniforme para el presente curso, con todas las prendas en negro y con franjas rojas. Eso de 'Los de colorado son los nuestros' apenas se ha llevado a la práctica en estos primeros meses de campaña, ya que la segunda vestimenta -roja con adornos blancos- sólo se ha estrenado en partido oficial en el duelo de Copa del Rey ante el CD Toledo. Ahora, al catálogo se incopora este cuarto modelo que destaca por su clara inspiración en la cultura autóctona de Andalucía.

Claveles y lunares andaluces, ritmo flamenco y tributo a Antonio Puerta: así es la nueva camiseta del Sevilla FC

"El Sevilla FC presenta una colaboración inédita con la diseñadora sevillana Rocío Osorno. En concreto, el lanzamiento de una camiseta oficial de edición limitada que fusiona moda, identidad andaluza y los valores del club. La prenda, creada íntegramente por Rocío Osorno, respeta los colores emblemáticos del Sevilla FC, incorporando un enfoque estético, moderno y delicado", explica el propio club nervionense en un comunicado que acompaña con un breve vídeo de 32 segundos en el que se ve a la empresaria hispalense acariciando con mimo esta camiseta que aparece colgada del larguero de una de las porterías del Sánchez-Pizjuán adornada con motivos florales y con acordes flamencos sonando como apropiada música de fondo.

"En su parte delantera, el diseño presenta un exquisito grabado de claveles, una elección con la que la diseñadora rinde homenaje a Sevilla y a su riqueza cultural. En su dorsal, la camiseta incorpora además el número 16, una cifra cargada de simbolismo para el club, interpretado de forma innovadora mediante un patrón de estampado de lunares, como tradición y símbolo universal de la estética andaluza".

"Esta iniciativa refuerza el compromiso del Sevilla FC por impulsar proyectos creativos, apostando por el talento y ofreciendo a su afición productos exclusivos que combinan moda, estilo y tradición. Se trata de una colaboración exclusiva, original y profundamente vinculada a la identidad sevillana, consolidando un puente entre el estilo contemporáneo y el sentimiento rojiblanco", detalla el escrito del club.

El Sevilla FC vende esta edición limitada con firma de Rocío Osorno por 85 euros y hasta agotar existencias

Además, la marca personal de Rocío Osorno y su fuerte vínculo con la ciudad añaden un valor emocional significativo a esta colección, que no sólo representa al club, sino también a la esencia de Sevilla y a su forma de entender la moda", concluye el escrito de los medios del club, que explica que este nuevo producto oficial, de edición limitada, sale al mercado con un precio de 85 euros y estará disponible en las tiendas oficiales (online y físicas) durante un periodo limitado, hasta agotar existencias. "Un artículo imprescindible para los aficionados, coleccionistas y amantes del diseño", resalta con orgullo el Sevilla FC.