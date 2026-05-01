En México no pierden de vista a Nelson Deossa, con su futuro en el Betis en el aire

Desde el país azteca aseguran que el colombiano sería una de las alternativas que maneja Cruz Azul para reforzar su centro del campo ante la posible salida de Érik Lira, si bien no se ha dado el paso para iniciar los contactos

Definitivamente, la temporada de Nelson Deossa en el Real Betis no está respondiendo a las expectativas. Fue el segundo fichaje más caro del pasado mercado estival, solo por detrás del gran esfuerzo realizado para quedarse a Antony en propiedad. Pero el curso se va agotando y son escasas las pinceladas dejadas por el colombiano, que ha ofrecido un rendimiento muy irregular y nunca ha logrado convencer del todo a Pellegrini. Por ello, como ya informó ESTADIO Deportivo, no se descarta ningún escenario en verano, algo que será estudiado con calma una vez que acabe el ejercicio.

El Real Betis ya rechazó en enero una oferta del Besiktas

Mientras tanto, en enero ya apareció una importante oferta que incluso podría haber dejado una plusvalía en las arcas verdiblancas. En concreto, fue el Besiktas turco el que llamó a la puerta del centrocampista y estaba dispuesto a pagar 15 millones de euros por su traspaso. Pero la entidad heliopolitana, que pagó a su vez 11,7 millones para hacerse con sus servicios, le cerró la puerta, apareciendo ahora en la órbita de Cruz Azul.

El buen cartel del Nelson Deossa en México

Así, el nombre de Nelson Deossa comienza a sonar en México, donde obviamente mantiene un gran cartel. Allí fue donde alcanzó el estrellato de la mano del Pachuca, que pagó poco más de un millón al modesto Independiente Yumbo, tras una fructífera cesión en el Atlético Nacional de Medellín. Su buen hacer en los 'Tuzos' (10 goles y 6 asistencias en 49 partidos) le llevó solo un año después del Monterrey, que tuvo que abonar ya 5,8 millones. Y también en Rayados respondió (7 tantos en 29 choques), ganándose el pasaporte a Europa de la mano de un Real Betis donde por ahora no ha cuajado.

Los números de Nelson Deossa en el Real Betis

Más allá de los malintencionados rumores que se han vertido sobre su vida nocturna y otros asuntos, a cual peor, en las redes sociales, el mediocentro cafetero no ha sido capaz de ganarse un sitio en el once verdiblanco. Es cierto que ha participado hasta en 30 partidos entre las tres competiciones, para un total de 1.369 minutos. Pero en LaLiga, por ejemplo, solo ha sido titular en siete ocasiones. En las últimas seis jornadas, además, apenas gozó de 16 minutos ante Osasuna, quedándose sin salir del banquillo en las cinco restantes, aunque sí entró como suplente en los dos envites europeos ante el Sporting de Braga.

Por todo ello, su continuidad en el Real Betis no está asegurada a día de hoy. Tampoco está descartada su continuidad, pues será algo que se evaluará junto con el cuerpo técnico llegado el momento. Pero en La Cartuja están dispuestos en principio a escuchar ofertas por un jugador que además ocupa plaza de extracomunitario. Eso sí, no será malvendido.

Las opciones que maneja Cruz Azul para el centro del campo

En este sentido, el periodista Adrián Esparza Oteo, de TUDN, ha incluido el nombre del centrocampista bética entre las opciones que podría manejar Cruz Azul para reforzar su centro del campo, aunque las prioridades de cara al próximo verano son la contratación de un central y un carrilero diestro. Todo depende de la posible salida de Érik Lira, que ha sido vigilado por emisarios del City Group con vistas a incorporarlo al Girona.

“Escuché rumores de Nelson Deossa, Kevin Castaño River Plate), Luis Chávez (Dinamo Moscú)… Sé que no hay nada todavía, pero algunos han estado en la lista, en la mesa de análisis. Pero no hay nada con ellos porque no es ninguna prioridad. No van a salir a buscar a alguien si todavía no está confirmada una salida en esa posición”, aseguró el especialista en el mercado mexicano en su canal de YouTube.

En manos de Érik Lira y el City Group

En Cruz Azul, además, son conscientes de que no sería nada sencillo convencer a Nelson Deossa, que tiene contrato hasta 2030. Llegado el caso, el Real Betis no se conformaría con menos de lo que pagó. Por tanto, tendrá mucho que ver la cantidad a la que pueda llegar la posible venta de Érik Lira, convertido en una de las estrellas de la selección azteca. Con un valor de mercado de 12 millones de euros según Transfermarkt, su papel en el Mundial podría elevar su caché y con ello el margen de maniobra económico de 'La Máquina'.

Cabe recordar, además, que en el caso de que fuese traspasado por más dinero del que costó, el 15% de la plusvalía generada con iría a parar a las arcas de Monterrey, que vendió el cien por cien de su pase pero se reservó ese derecho ante una posible explosión de su ex jugador en LaLiga.