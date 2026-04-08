Deossa sigue el 'método' de Antony y Abde para resurgir: se pasa al boxeo

El mediocentro del Real Betis, que suma cuatro partidos consecutivos sin minutos, ha recurrido al mismo entrenador personal que el brasileño y el marroquí para machacarse lejos del césped con una disciplina muy exigente

No está atravesado Nelson Deossa por un buen momento en el plano personal. Su primera temporada en el Real Betis no está respondiendo por ahora a las altas expectativas que generó su fichaje. Tras año y medio despuntando en México, primero en las filas del Pachuca y luego en Monterrey, Manu Fajardo vio en el colombiano a un potente mediocentro que podía darle un salto de calidad al equipo en la zona ancha, invirtiendo para ello 13 millones de euros con bonus incluidos. Pero ocho meses después, hasta su continuidad está en el aire, por más que firmase un contrato hasta 2030.

Su respuesta a los ataques en redes sociales

Mención aparte merece el linchamiento que el cafetero está sufriendo en las redes sociales por su presunta vida nocturna, utilizando el mismo espacio para defenderse hasta por dos veces. "Cualquier cosa hablan ya", apuntó días atrás en una publicación junto a un vídeo con la siguiente cita: "Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen de uno, eso es buena fama".

Pellegrini lo ha borrado de sus planes

Pero lo que de verdad debe preocupar a Deossa, pues el resto no son más que rumores sin prueba alguna, es el ostracismo al que le ha condenado Manuel Pellegrini en las últimas semanas. Sorprende que el 'Ingeniero' haya borrado de un plumazo al de Marmato de sus planes, pues el pasado 1 de febrero disputó los 90 minutos ante el Valencia y resultó determinante con una acción en el epílogo que dio como fruto el definitivo 2-1.

Desde entonces, sin embargo, su participación ha caído en picado. Al siguiente encuentro fue relevado en el descanso ante el Atlético de Madrid, en Copa del Rey, y ya luego solo apareció de forma testimonial frente al propio conjunto colchonero en LaLiga, como 'falso 9', en la visita al Mallorca y en el empate en casa contra el Rayo Vallecano, cuando dispuso de un cuarto de hora. No jugó en el derbi ante el Sevilla FC y su última titularidad se produjo en el tropiezo ante el Getafe en el Coliseum, siendo sustituido a falta de media hora. Luego dispuso de 12 minutos en la ida ante el Panathinaikos y ya no ha vuelto a pisar el césped.

Cuatro partidos sin jugar, los mismos que en toda la temporada anteriormente

Así, Deossa enlaza ya cuatro partidos consecutivos sin salir del banquillo: la vuelta de octavos de la Europa League y los tres últimos de LaLiga, ante Celta de Vigo, Athletic y Espanyol. Una situación preocupante y desconocida para el colombiano desde que arribó al Real Betis. Y es que, aunque su aclimatación no ha sido fácil y le ha costado entrar en el once, lastrado también por una lesión de tobillo en los albores del curso, anteriormente solo se había quedado sin jugar en otros cuatro partidos a lo largo de toda la temporada estando convocado.

El boxeo como válvula de escape

Quizás para abstraerse de todo ello, Deossa ha seguido los pasos de sus compañeros Antony y Ez Abde, recurriendo al mismo entrenador que ambos para practicar boxeo por su cuenta. El centrocampista se machaca así lejos del verde mediante otra disciplina muy exigente que aúna trabajo físico y concentración. Y por el vídeo que ha compartido en sus redes sociales @family_gym, en el que se le puede ver en su domicilio lanzando goles de derecha e izquierda, lo cierto es que no se le da nada mal.