Sergi Altimira confirma la primera gran venta del Betis con un mensaje claro en su llegada a Lisboa

El centrocampista de Cardedeu, que ofreció sus primeras impresiones a su llegada, ya está en Portugal para firmar hasta 2031 tras cerrarse una operación muy ventajosa para el Betis con cifras elevadas

Sergi Altimira se convertirá oficialmente en las próximas en la primera gran venta del Betis después que los dos clubes alcanzaran un el pasado sábado para su traspaso al Sporting Clube de Portugal.

Tanto es así que a última hora del domingo, al cierre de la pasada edición, el centrocampista de Cardedeu aterrizó en Lisboa ante una enorme expectación para proceder este lunes al reconocimiento médico como paso previo a la firma de su nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2031.

De este modo, el catalán fue recibido por numerosos medios y aficionados reflejo de las expectativas suscitadas por su fichaje ante el enorme desembolso realizado por la entidad capitana. Rodeado por la muchedumbre, Sergi Altimira dijo sus primeras palabras tras la 'fumata blanca' entre clubes y lanzó un mensaje claro y ambicioso sobre sus intenciones en esta nueva etapa.

"Espero ganar todos los títulos posibles"

"Estoy muy feliz de estar aquí, con muchas ganas. Vi al equipo la temporada pasada, incluida la Champions League. Hablé con Rui Borges y no puedo esperar para tener éxito aquí. Espero ganar todos los títulos posibles", señaló Altimira en el aeropuerto lisboeta pese a que su prioridad era recalar en el Leipzig, lo que no fue posible ante la falta de una oferta convincente del club germano, la que sí puso sobre la mesa el Sporting.

Y es que finalmente, la entidad lusa se ha acercado bastante a las pretensiones iniciales del Betis, fijada en 25 millones de euros, tanto en cuanto la transacción se ha cerrado en 18,5 millones más dos en variables de fácil cumplimiento.

No obstante, pronto se conocerán las cifras oficialmente, pues, al cotizar en bolsa, los blanquiverdes publicarán el montante con todo tipo de detalles. El Betis no se ha reservado ningún porcentaje de una futura venta, aunque también llegó a hablarse durante la negociación.

Jugosa plusvalía para el Betis

Por ende, el Betis obtiene una jugosa plusvalía con esta operación, pues cabe recordar que el verano de 2023 el Betis se hizo con sus servicios por 1,61 millones de euros (200.000 para el propio jugador y 1,4 millones para el Getafe CF como compensación), por lo que la ganancia para los verdiblancos ronda los 15 millones de euros sin contar el probable ingreso de los bonus por objetivos.

Un negocio redondo por un futbolista que desempeñaba un rol secundario para Manuel Pellegrini y cuya marcha no supone un impacto potente a nivel deportivo, pero si en el económico por el rédito obtenido, que le acerca a los 30 millones de plusvalías marcados para antes del 30 de junio.

Ante la inversión que ha supuesto su fichaje, el Sporting blinda a Sergi Altimira con una cláusula de 80 millones de euros que le permite tener la sartén por el mando en futuras negociaciones. Se espera que a lo largo del día o ya mañana se anuncie oficialmente la transacción, ya oficiosa.