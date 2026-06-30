30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 30 de junio de 2026

El Betis se hace, a falta de oficialidad, con su primer refuerzo: Facundo Bernal

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 30 de junio de 2026

Facundo Bernal jugará en el BetisImago

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 30 de junio de 2026

EL PRIMERO

Tras cerrar el traspaso de Sergi Altimira, el Betis ha atado a su primer fichaje para la próxima temporada al alcanzar un principio de acuerdo por Facundo Bernal

UMYAROV TIENE REBAJA

Desde Rusia indican que la cláusula de rescisión baja si el club interesado juega en una de las cinco principales ligas

EL BETIS SIGUE EN LA LISTA

Ounahi, que no tomará una decisión sobre su futuro hasta después del Mundial, tacha a Villarreal y Real Sociedad

PARAGUAY ECHA A ALEMANIA

Martinelli da el pase a Brasil en la prolongación (2-1) y la selección paraguaya supera a la alemana por penaltis (1-1)

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email