El Betis se hace, a falta de oficialidad, con su primer refuerzo: Facundo Bernal

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 30 de junio de 2026

EL PRIMERO

Tras cerrar el traspaso de Sergi Altimira, el Betis ha atado a su primer fichaje para la próxima temporada al alcanzar un principio de acuerdo por Facundo Bernal

UMYAROV TIENE REBAJA

Desde Rusia indican que la cláusula de rescisión baja si el club interesado juega en una de las cinco principales ligas

EL BETIS SIGUE EN LA LISTA

Ounahi, que no tomará una decisión sobre su futuro hasta después del Mundial, tacha a Villarreal y Real Sociedad

PARAGUAY ECHA A ALEMANIA

Martinelli da el pase a Brasil en la prolongación (2-1) y la selección paraguaya supera a la alemana por penaltis (1-1)