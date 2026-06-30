La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 30 de junio de 2026
El Betis se hace, a falta de oficialidad, con su primer refuerzo: Facundo Bernal
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EL PRIMERO
Tras cerrar el traspaso de Sergi Altimira, el Betis ha atado a su primer fichaje para la próxima temporada al alcanzar un principio de acuerdo por Facundo Bernal
Desde Rusia indican que la cláusula de rescisión baja si el club interesado juega en una de las cinco principales ligas
EL BETIS SIGUE EN LA LISTA
Ounahi, que no tomará una decisión sobre su futuro hasta después del Mundial, tacha a Villarreal y Real Sociedad
PARAGUAY ECHA A ALEMANIA
Martinelli da el pase a Brasil en la prolongación (2-1) y la selección paraguaya supera a la alemana por penaltis (1-1)