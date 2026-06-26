La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 26 de junio de 2026
El Sevilla se interesa por un delantero que ha estado vinculado al Betis y que quiere jugar en España
La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 26 de junio de 2026
HAY LÍO
José Ignacio Navarro tiene en su agenda al punta senegalés Bamba Dieng, vinculado al Betis y que saldrá gratis tras marcar 15 goles en el Lorient
VUELVE A LA CARGA
Desde Brasil anuncian que el Fluminense ya tiene una propuesta del Betis sobre la mesa por Facundo Bernal
URUGUAY - ESPAÑA: HOY TOCA TRASNOCHAR
España se juega el pase a la fase eliminatoria del Mundial ante Uruguay a partir de las 2:00 horas de la próxima madrugada
SORPRESAS MUNDIALISTAS
Suráfrica deja fuera a Corea del Sur y Plata desata la locura con el triunfo de Ecuador sobre Alemania
EL MADRID COMPRA OTRA VEZ A NICO PAZ
El equipo blanco se hace con la perla argentina aunque presumiblemente será para hacer negocio con ella, ya que tiene un valor muy alto