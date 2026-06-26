El Sevilla se interesa por un delantero que ha estado vinculado al Betis y que quiere jugar en España

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 26 de junio de 2026

HAY LÍO

José Ignacio Navarro tiene en su agenda al punta senegalés Bamba Dieng, vinculado al Betis y que saldrá gratis tras marcar 15 goles en el Lorient

VUELVE A LA CARGA

Desde Brasil anuncian que el Fluminense ya tiene una propuesta del Betis sobre la mesa por Facundo Bernal

URUGUAY - ESPAÑA: HOY TOCA TRASNOCHAR

España se juega el pase a la fase eliminatoria del Mundial ante Uruguay a partir de las 2:00 horas de la próxima madrugada

SORPRESAS MUNDIALISTAS

Suráfrica deja fuera a Corea del Sur y Plata desata la locura con el triunfo de Ecuador sobre Alemania

EL MADRID COMPRA OTRA VEZ A NICO PAZ

El equipo blanco se hace con la perla argentina aunque presumiblemente será para hacer negocio con ella, ya que tiene un valor muy alto