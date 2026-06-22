30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de junio de 2026

El último Campeonato del Mundo del astro argentino está resultado pletórico para el rosarino, que acapara los cinco goles de la Albiceleste en sus dos primeros partidos y, a título particular, se consolida como el anotador más prolífico en estos torneos de toda la historia

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de junio de 2026

Lionel Messi celebra su segundo tanto a Austria con el periodista de TyC Sports Joaquín Bruno.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de junio de 2026:

- SOS LEYENDA

Otro doblete de Leo Messi, que falló un penalti, otorga una nueva victoria con portería a cero a Argentina para sellar el pase a las eliminatorias y confirmar a su capitán como el máximo goleador (18) de la historia de los Mundiales, superando a un Miroslav Klose (16) que se rinde ante 'La Pulga': "Es el mejor de todos los tiempos"

- LA PACIENCIA DE DOVBYK

Míchel quiere reencontrarse con él en el Ajax, pero el ucraniano prefiere esperar a que se animen sus dos principales pretendientes en LaLiga, Betis y Villarreal, centrados ahora en hacer caja antes de fichar

- JULIÁN PIDE SALIR

"Hablé con las personas del Atlético y lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es que yo me vaya", dice 'La Araña'

- IRÁ A PAÍSES BAJOS

El Sevilla, tras dos años sin mover su cuartel general de la Carretera de Utrera, celebrará un 'stage' en tierras neerlandesas del 30 de julio al 7 de agosto, con amistosos ante NEC, Utrecht y Leverkusen antes de volver.

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