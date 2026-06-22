El último Campeonato del Mundo del astro argentino está resultado pletórico para el rosarino, que acapara los cinco goles de la Albiceleste en sus dos primeros partidos y, a título particular, se consolida como el anotador más prolífico en estos torneos de toda la historia

Lionel Messi celebra su segundo tanto a Austria con el periodista de TyC Sports Joaquín Bruno.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de junio de 2026:

- SOS LEYENDA

Otro doblete de Leo Messi, que falló un penalti, otorga una nueva victoria con portería a cero a Argentina para sellar el pase a las eliminatorias y confirmar a su capitán como el máximo goleador (18) de la historia de los Mundiales, superando a un Miroslav Klose (16) que se rinde ante 'La Pulga': "Es el mejor de todos los tiempos"

- LA PACIENCIA DE DOVBYK

Míchel quiere reencontrarse con él en el Ajax, pero el ucraniano prefiere esperar a que se animen sus dos principales pretendientes en LaLiga, Betis y Villarreal, centrados ahora en hacer caja antes de fichar

- JULIÁN PIDE SALIR

"Hablé con las personas del Atlético y lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es que yo me vaya", dice 'La Araña'

- IRÁ A PAÍSES BAJOS

El Sevilla, tras dos años sin mover su cuartel general de la Carretera de Utrera, celebrará un 'stage' en tierras neerlandesas del 30 de julio al 7 de agosto, con amistosos ante NEC, Utrecht y Leverkusen antes de volver.