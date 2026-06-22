La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de junio de 2026
El último Campeonato del Mundo del astro argentino está resultado pletórico para el rosarino, que acapara los cinco goles de la Albiceleste en sus dos primeros partidos y, a título particular, se consolida como el anotador más prolífico en estos torneos de toda la historia
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de junio de 2026:
- SOS LEYENDA
Otro doblete de Leo Messi, que falló un penalti, otorga una nueva victoria con portería a cero a Argentina para sellar el pase a las eliminatorias y confirmar a su capitán como el máximo goleador (18) de la historia de los Mundiales, superando a un Miroslav Klose (16) que se rinde ante 'La Pulga': "Es el mejor de todos los tiempos"
- LA PACIENCIA DE DOVBYK
Míchel quiere reencontrarse con él en el Ajax, pero el ucraniano prefiere esperar a que se animen sus dos principales pretendientes en LaLiga, Betis y Villarreal, centrados ahora en hacer caja antes de fichar
- JULIÁN PIDE SALIR
"Hablé con las personas del Atlético y lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es que yo me vaya", dice 'La Araña'
- IRÁ A PAÍSES BAJOS
El Sevilla, tras dos años sin mover su cuartel general de la Carretera de Utrera, celebrará un 'stage' en tierras neerlandesas del 30 de julio al 7 de agosto, con amistosos ante NEC, Utrecht y Leverkusen antes de volver.