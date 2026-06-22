Klose se rinde ante Messi: "Es el mejor futbolista de todos los tiempos”

El exdelantero alemán, máximo artillero histórico de las Copas del Mundo hasta este Mundial 2026, elogió al capitán argentino después de que alcanzara los 18 goles y se quedara en solitario con una marca histórica

Pocos futbolistas conocen tan bien la historia de los Mundiales como Miroslav Klose. El exdelantero alemán disputó cuatro Copas del Mundo entre 2002 y 2014, marcó 16 goles y levantó el título con Alemania en Brasil 2014, logros que lo convirtieron en una referencia absoluta del torneo.

Por eso, sus palabras tuvieron una relevancia especial después de que Lionel Messi rompiera su récord goleador en el Mundial 2026. El alemán felicitó al argentino por alcanzar los 18 tantos y no dudó en rendirse a su talento: "Es el mejor futbolista de todos los tiempos".

Klose reconoce la grandeza de Messi tras perder su récord

La reacción del alemán no fue una sorpresa. Antes incluso del inicio del Mundial, Klose había dejado clara la admiración que siente por el futbolista argentino y aseguró que no tendría ningún problema en perder la marca si era Messi quien la superaba.

"No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio", afirmó el exdelantero, de 48 años, en los días previos al campeonato.

Aquellas palabras cobraron especial relevancia después de que el rosarino lograra superar la histórica cifra de 16 goles que Klose había establecido tras disputar cuatro Copas del Mundo entre 2002 y 2014.

Una leyenda de los Mundiales reconoce a otra

Pocos jugadores tienen la autoridad de Klose para hablar sobre la historia de los Mundiales. El alemán participó en cuatro ediciones, conquistó el título con Alemania en Brasil 2014 y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo gracias a sus 16 tantos, superando en su momento la marca del brasileño Ronaldo Nazário.

Por ello, su reconocimiento tiene un valor especial. Tras el récord conseguido por Messi, Klose volvió a mostrar su admiración hacia el argentino y destacó una trayectoria que ha marcado una época en el fútbol mundial.

El exinternacional alemán considera que la capacidad de Messi para seguir siendo decisivo al máximo nivel, incluso cerca de los 39 años, refuerza todavía más su legado dentro del deporte.

Messi sigue ampliando su leyenda en el Mundial 2026

El capitán argentino alcanzó la histórica cifra de 18 goles después de firmar actuaciones decisivas en la fase de grupos del Mundial 2026. Primero igualó el récord de Klose y posteriormente lo superó para quedarse en solitario en lo más alto de la clasificación de goleadores históricos de la competición.

Además de convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, Messi continúa ampliando una carrera repleta de registros históricos con la selección argentina y en las grandes competiciones internacionales.

Sin embargo, en esta ocasión, una parte del protagonismo también recayó sobre Klose. El alemán no solo aceptó con naturalidad la pérdida de su récord, sino que volvió a demostrar deportividad y respeto hacia quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Un gesto que engrandece aún más una marca histórica que ya forma parte de la leyenda de los Mundiales.