Messi desata la locura en el Mundial 2026: récord histórico, elogios sin fin y un vestuario rendido a sus pies

Lionel Messi volvió a ser decisivo en la victoria de Argentina ante Austria con un doblete histórico que lo acerca a nuevos récords mundialistas. Mientras la Albiceleste celebra la clasificación, sus compañeros se rinden ante el capitán

La Selección Argentina vive un presente marcado por la figura de Lionel Messi, quien no solo continúa brillando dentro del campo en el Mundial 2026, sino que también genera una ola de elogios dentro y fuera del vestuario.

En las últimas horas, el capitán albiceleste volvió a ser protagonista tras sus declaraciones sobre el momento del equipo y su propio presente en la Copa del Mundo. Messi, líder indiscutido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, se mostró enfocado en el día a día del torneo y en el objetivo colectivo de seguir avanzando, destacando la importancia de disfrutar cada partido en esta etapa decisiva de su carrera.

Elogios sin fin dentro del vestuario

El impacto del rosarino no se limita al rendimiento deportivo. Sus propios compañeros, Julián Álvarez, Leandro Paredes y Lisandro Martínez expresaron su emoción tras el doblete de la Pulga de la Selección y volvieron a rendirse ante su figura, calificándolo como “el mejor de la historia” y asegurando que “no hay palabras” para describir lo que representa dentro del grupo.

El clima interno refleja una admiración total hacia el capitán, no solo por su nivel futbolístico, sino también por su influencia en el equipo y su liderazgo en un Mundial donde Argentina vuelve a ser protagonista.

Messi sigue rompiendo récords en la cancha

El 10 continúa escribiendo páginas históricas. En el partido frente a Austria, Messi firmó un doblete que no solo encaminó el triunfo argentino, sino que también lo acercó a cifras récord en la historia de los Mundiales, reafirmando una vez más su estatus como una de las grandes figuras del torneo.

En cuanto a su sexta participación en una Copa del Mundo, con uno de sus mejores arranques a nivel goleador, el astro rosarino valoró el presente del equipo y el vínculo dentro del grupo y con la gente: “Todos lo vivimos de esa manera, todo este grupo y plantel lo vive así y lo vivió así durante toda esta etapa”.

Además, destacó el momento emocional del encuentro y la importancia del resultado: “Gracias a Dios ya les pudimos dar varias e intentaremos seguir en esta dinámica, esta sintonía con la gente ilusionado. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca con el penal pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que es lo más importante”.

A pesar de haber fallado un penal en el mismo encuentro, el capitán se repuso con carácter y terminó siendo decisivo para el triunfo argentino, que mantiene al equipo en carrera firme hacia las instancias finales.

Un Mundial con sabor a legado

Entre elogios, récords y actuaciones decisivas, Messi sigue ocupando el centro de la escena en la Selección Argentina. Mientras el equipo avanza en el Mundial 2026, su figura se consolida no solo como líder futbolístico, sino también como símbolo de una era que sigue dejando huella en la historia del fútbol.