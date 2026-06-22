Barça -Valencia Basket, en directo hoy la final de la Liga ACB 2025-26 de baloncesto en vivo

Las espadas están en todo lo alto entre catalanes y valencianos, sobre todo tras la paliza que se llevaron en el segundo encuentro los de Xavi Pascual, que apuntan a salir hoy a la cancha con la lección bien aprendida

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este lunes 22 de junio (20:00 horas) el tercer partido de la Liga ACB entre Barça y Valencia Basket , al cual se llega con igualdad máxima (1-1) tras el triunfo en el anterior choque por parte de los 'taronja'. ¡Empezamos!

Tras perder el primer partido el Valencia Basket supo levantarse con una paliza de 102-75 a los de la Ciudad Condal . Ahora, tras tan dura derrota, está por ver si los chicos de Xavi Pascual pueden responder con la misma contundencia o si son los 'taronja' los que aprovechan la buena inercia. Las espadas estén en todo lo alto .

¿Seguirá la alternancia de los dos grandes o se romperá la tendencia? El Valencia Basket no conquista la Liga ACB desde la temporada 2016-17 , siendo su único título hasta la fecha. Respecto a los blaugrana, levantaron el trofeo por última vez en la 2022-23 .

"Veníamos a Valencia y si preguntas a la gente de Barcelona estar por un 1-1 lo habrían firmado . Tenemos dos partidos en casa y es un escenario inmejorable para acabar la temporada. El Palau del lunes debe ser el Palau de las grandes ocasiones . Nosotros tenemos que jugar bien y estar mejor físicamente. Es el momento de hacernos fuertes en casa. Tenemos que verlo como un playoff a tres partidos con dos seguidos en casa. Tiene que estar lleno, que nos ayude. Estamos convencidos de que así será ".

" El resultado es anecdótico , lo que no lo es, es que vamos 1-1 en la serie y que ellos han conseguido su objetivo en Valencia. Seguramente los favoritos son ellos, han conseguido su objetivo de ganar un partido en Valencia y los que tienen muchas cartas buenas son ellos . Deberemos hacer un partido muy bueno para tener opciones".

El Barça ha igualado sin duda el tono de agresividad del Valencia Basket y se está notando en este primer cuarto.

¡Final del primer tiempo! El Valencia Basket se marcha por delante al descanso (36-40) tras una primera mitad muy igualada en la que llegó a ponerse 10 puntos arriba. Fantástica aportación de Jaime Pradilla y muy buena respuesta colectiva del Barça , que ha apretado los dientes a base de intensidad para seguir metidos en la pelea. ¡Volvemos en unos minutos!

Partido clave en la final de la Liga ACB. Tras dos batallas realmente diferentes, este lunes 22 de junio llega tercera en el Palau Blaugrana con todo abierto (1-1). El Barça espera hacer bueno el factor cancha para quedarse a un paso del título, mientras que el Valencia Basket quiere imponer su mayor atletismo para ganar al menos un encuentros en territorio hostil y regresar a casa pudiendo coronarse.

Aunque el último partido fue una verdadera paliza a favor de los 'tatonja' –ganaron por 102-75–, el entrenador de los azulgrana, Xavi Pascual, ha regresado a casa con enorme satisfacción por haber sacado un triunfo a domicilio. Así lo explica de su propia voz.

"Veníamos a Valencia y si preguntas a la gente de Barcelona estar por un 1-1 lo habrían firmado. Tenemos dos partidos en casa y es un escenario inmejorable para acabar la temporada. El Palau del lunes debe ser el Palau de las grandes ocasiones. Nosotros tenemos que jugar bien y estar mejor físicamente. Es el momento de hacernos fuertes en casa. Tenemos que verlo como un playoff a tres partidos con dos seguidos en casa. Tiene que estar lleno, que nos ayude. Estamos convencidos de que así será", augura.

En cuanto a las claves del encuentro, es obvio que el Barcelona necesita volver al acierto que tuvieron el primer día, cuando firmaron un 53,3 por ciento en tiros de campo con un 50 por ciento en triples, metiendo hasta 19. En el siguiente choque todo cambió, ya que se quedaron en un triste 4 de 21 en lanzamientos de tres puntos, teniendo el Valencia un 52,4 por ciento.

Las bajas para el partido

No hay muchas, pero sí importantes. Los locales tienen la duda de Juani Marcos, que sufrió un esguince en el tobillo que le impidió disponer de más minutos en el segundo partido. Tomas Satoransky por su parte está recuperado, pero aún lejos de su mejor estado de forma al arrastrar problemas de espalda.

En lo que concierne al Valencia Basket de Pedro Martínez, este cuenta con las bajas del alero Xabi López-Arostegui y del ala-pívot Nate Reuvers; eso sí, recuperó en el segundo partido al escolta Josep Puerto, que jugó 4 minutos.