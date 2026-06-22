Barça - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el tercer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto

Con la eliminatoria por el título igualada 1-1, este tercer encuentro, el primero en el Palau Blaugrana, apunta a ser decisivo para coronar al sucesor del Real Madrid como campeón de la liga española de baloncesto

La final de la Liga ACB se instala a partir de este lunes 22 de junio en el Palau Blaugrana con todo abierto (1-1) entre el Barça, que se aferra al factor cancha después de haber hecho los deberes en el Roig Arena, y un Valencia Basket que quiere aprovechar su jerarquía física para dar el golpe y recuperar el factor cancha.

A pesar de la contundente derrota del sábado en el segundo partido de la eliminatoria (102-75), el técnico azulgrana, Xavi Pascual, ve el vaso medio lleno después del triunfo ajustado (112-113) que su equipo consiguió en el memorable duelo inaugural.

"Veníamos a Valencia y si preguntas a la gente de Barcelona estar en un 1-1 lo habrían firmado. Tenemos dos partidos en casa y es un escenario inmejorable para acabar la temporada. El Palau del lunes debe ser el Palau de las grandes ocasiones. Nosotros tenemos que jugar bien y estar mejor físicamente. Es el momento de hacernos fuertes en casa. Tenemos que verlo como un playoff a tres partidos con dos seguidos en casa. Tiene que estar lleno, que nos ayude. Estamos convencidos de que así será", augura.

En el primer partido de la serie, el acierto azulgrana en tiros de campo (53,3%) y en triples (19 con un 50% de acierto) neutralizó la habitual opulencia ofensiva del conjunto local, que acabó con un porcentaje de acierto desde el perímetro del 26 %. Dos días después, los papeles se intercambiaron. El porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos del Valencia fue del 52,4 %, mientras que el Barça sólo anotó 4 triples en 21 intentos (19%).

Las bajas para el partido

Los locales afrontan el encuentro con la duda del base argentino Juani Marcos, que sufrió un esguince en el tobillo que le impidió disponer de más minutos en el segundo partido, mientras que Tomas Satoransky, que reapareció el sábado, sigue sin estar al cien por cien debido a los problemas que arrastra en la espalda.

El Valencia, por su parte, cuenta con las bajas del alero Xabi López-Arostegui y del ala-pívot Nate Reuvers. Pedro Martínez recuperó en el segundo partido al escolta Josep Puerto, que jugó 4 minutos.

A qué hora es el Barça - Valencia Basket del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Barça y el Valencia Basket, perteneciente al tercer partido de la serie de semifinales de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este lunes 22 de junio a partir de las 20:00 horas en el Palau Blaugrana.

Dónde ver en TV y online el Barça - Valencia Basket del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Barça y el Valencia Basket se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.