La 'maldición' de Lautaro Martínez continúa

Lautaro Martinez tiene una maldición. Ya son 8 los partidos que lleva sin meter gol en los mundiales entre Qatar del 2022 y este Mundial 2026

La sequía de Lautaro Martínez con la selección argentina en los Mundiales se ha convertido en uno de los focos de atención del torneo.

El delantero del Inter de Milán volvió a quedarse sin marcar en el partido disputado este lunes 22 de junio ante Austria, un duelo en el que la Albiceleste se impuso por 2-0 pero en el que el atacante no logró romper su mala racha goleadora en citas mundialistas.

Sequía en la Copa del Mundo

La racha negativa de Lautaro Martínez sigue siendo uno de los temas más comentados en la Selección Argentina. El delantero no ha logrado marcar en ninguno de los ocho partidos disputados entre el Mundial de Qatar 2022 y el actual Mundial 2026, una estadística que empieza a generar ruido pese a su importancia dentro del sistema de Lionel Scaloni.

En el partido de hoy: otra oportunidad sin premio

En el encuentro de este lunes 22 de junio ante Austria, Argentina se llevó la victoria por 2-0 con una actuación decisiva de Lionel Messi, pero Lautaro volvió a quedarse sin gol. El delantero dispuso de alguna ocasión clara dentro del área, aunque no logró transformar sus intervenciones en el marcador.

Un papel activo, pero sin definición

Más allá de la sequía, el atacante del Inter participó activamente en el juego ofensivo: fijó centrales, descargó de espaldas y abrió espacios para las llegadas de segunda línea. Sin embargo, su falta de eficacia en los metros finales contrasta con el alto nivel que mantiene en su club.

El contraste con Messi y el resto del ataque

El partido volvió a dejar en evidencia la diferencia de impacto goleador en la selección. Mientras Messi firmó un doblete histórico que decidió el encuentro, Lautaro volvió a marcharse sin celebrar, alimentando la narrativa de la “maldición” mundialista.

Debate abierto en la Albiceleste

Aunque el cuerpo técnico valora su trabajo táctico y su sacrificio, la estadística empieza a pesar en la opinión pública. En un equipo que compite por el título, la falta de gol del delantero centro se ha convertido en uno de los focos de debate más recurrentes.

Una sequía que aún puede romperse

Con el Mundial de 2026 todavía en marcha, Lautaro Martínez sigue teniendo margen para cambiar la tendencia. Cada partido aparece como una nueva oportunidad para romper una racha que ya se ha convertido en uno de los relatos paralelos del torneo para Argentina.