La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 19 de junio de 2026

Manifestación multitudinaria en blanquirrojo para volver a exigir cambios en la cúpula nervionense, así como transparencia y celeridad en la venta de la mayoría accionarial para que haya tiempo de acometer una ampliación de capital que se considera crucial para la supervivencia

Algunas de las pancartas exhibidas durante la movilización nervionense.Juan José Ponce

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 18 de junio de 2026:

- 'BASTA YA'

Miles de sevillistas se echan a la calle para protestar por la gestión del consejo de administración y pedir su marcha de una vez, dejando sus acciones en manos de "gente más solvente y profesional"

- RIVER SUBE, PERO NO LLEGA

Nueva oferta por Deossa, aunque el Betis rechaza vender el 50% de su pase por siete millones de euros; los 'Millonarios' preguntan por Lo Celso y tratan de convencer también a Valentín Gómez, que declina la idea de volver ahora a Argentina

- VÍCTOR MUÑOZ ES 'RED'

'Sorpasso' del Liverpool al Newcastle por el extremo de Osasuna: paga su cláusula de 40 millones de euros, que se repartirán a medias los navarros y el Real Madrid

- VENTAJA AZULGRANA

El Barça levanta una desventaja de 14 puntos para robar el factor cancha al Valencia (112-113) en la final de la Liga ACB gracias a las excelentes actuaciones de Will Clyburn y Nico Laprovittola.