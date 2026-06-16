El Sevilla FC confirma el fichaje del central Arouna Sangante, el cual llega libre tras acabar contrato con el Le Havre. El club de Nervión también sondea a Raíllo, del Mallorca. en el Real Betis, pendientes de Ceballos, que le dice al Real Madrid que le deje ir libre, y de Angeliño que interesa para reforzar el lateral izquierdo

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La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 17 de junio de 2026.

Otro fichaje para el Sevilla FC: Arouna Sangante

El Sevilla FC hace oficial la incorporación de Arouna Sangante el cual firma por cinco temporadas. El club de Nervión confía mucho en el central, que llega libre tras acabar contrato con el Le Havre de Francia, al que blinda con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

El centrocampista le ha pedido al Real Madrid que lo deje libre para así poder regresar al club verdiblanco el cual lo quiere fichar con condiciones económicas ventajosas.

El Sevilla sondea a Raíllo

El club de Nervión ha preguntado por la situación del defensa que puede salir del Mallorca después del descenso a Segunda división del equipo balear.

Angeliño, en el radar verdiblanco

Desde Italia aseguran que el Real Betis y la AS Roma han mantenido contactos en las últimas horas para llegar a un acuerdo para el traspaso del lateral izquierdo.