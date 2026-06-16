El Sevilla hace oficial el fichaje de Sangante: los detalles del acuerdo

El central senegalés firma por cinco temporadas y aterriza a coste cero tras no renovar con el Le Havre. Su cláusula de rescisión asciende a 50 millones de euros

El Sevilla FC ha anunciado su tercer fichaje para la próxima temporada. Tras confirmarse las llegadas de Jon Guridi y Juan Iglesias procedentes del Deportivo Alavés y el Getafe, respectivamente, se esperaba que el siguiente en caer fuese Arouna Sangante, cuya incorporación fue cerrada hace meses por Antonio Cordón, al igual que sucedió con el defensor vallisoletano. El ya ex director deportivo nervionense se movió rápido para adelantarse a la competencia y dejó sellado el trato con el central senegalés, que al igual que el resto aterriza a coste cero al no renovar el contrato que le une formalmente al Le Havre hasta el próximo 30 de junio.

Víctor Orta ya intentó su fichaje

El defensor nacido en Mbao, de 24 años, firma por cinco temporadas, hasta 2031, y tendrá una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, siendo actualmente su valor de mercado de 8 millones según la web especializada Transfermarkt. El Sevilla FC, de hecho, ya ofreció la mitad de ese precio en el mercado invernal de la 24/25. Víctor Orta, por entonces al frente de la planificación sevillista, pensaba en él como posible relevo de Loïc Badé, que acabó siendo traspasado al Bayer Leverkusen al final de aquella campaña. Pero el club francés rechazó la propuesta blanquirroja, viéndolo ahora marcharse gratis rumbo al mismo destino.

El Sevilla FC, al hacer oficial su fichaje, ha destacado que el africano, de 189 centímetros de altura, puede desenvolverse también como el lateral derecho, haciendo un repaso de su trayectoria en el fútbol francés, donde ha desarrollado toda su carrera hasta la fecha.

La trayectoria de Arouna Sangante

"Sangante aterriza en Nervión para comenzar su primera experiencia lejos del club galo, al que llegó con apenas 15 años tras un breve paso por los clubes parisinos Cosmos Saint-Denis y Red Star FC. Tras ir escalando por los escalafones inferiores, en la temporada 2020/21 se produce su debut liguero con el primer equipo del Le Havre, disputando la última jornada ante el Troyes. Cuatro meses antes ya debutó en la Copa ante el Paris FC. En la 2021/22 se produce su irrupción en el equipo, disputando 32 partidos de Ligue 2 -un gol- y dos de la Copa de Francia. Nivel que se mantiene la campaña siguiente con 35 partidos ligueros -tres goles y dos asistencias- y uno de Copa. Esa temporada logra además el ascenso a la Ligue 1 como campeón. Antes de finalizar su contrato esta temporada con el club normando, ha competido tres campañas en la élite con un total de 74 partidos ligueros -cuatro goles- y dos de Copa. Ha sido capitán del equipo desde aquella 2023/24, en la que apenas contaba con 21 años", explica el comunicado emitido por el club, si bien hay que tener en cuenta que su experiencia total en el Le Havre asciende 147 encuentros oficiales, en los que ha firmado 7 tantos

"A nivel internacional, Sangante no ha llegado a debutar oficialmente con la selección senegalesa, aunque sí fue convocado para dos amistosos ante Gabón y Benín en 2024. Sin embargo, unos problemas físicos le impidieron ser de la partida en aquella ocasión", añade la nota sobre el ya nuevo jugador sevillista.

El problema de las inscripciones y el caso de Patrik Mercado

De momento, no obstante, Sangante no podrá ser inscrito, como Juan Iglesias o Guridi, hasta que no se resuelvan los problemas con el límite salarial, como confirmó esta pasada semana el presidente del club, Del Nido Carrasco. De manera paralela, además, se está pendiente de la situación de Patrik Mercado, por el que se anunció un principio de acuerdo con Independiente del Valle, cifrado en seis millones de euros, que el club ecuatoriano quiere hacer valer pese a la grave lesión sufrida por el centrocampista, lo que en Nervión entienden que les permitiría romper el acuerdo si no supera la revisión médica.