Valencia Basket - Barça, en directo hoy el primer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto en vivo

El primer combate para conocer al nuevo campeón de la Liga ACB tiene lugar este jueves 18 de junio con el Roig Arena como escenario y la entidad taronja como favorito a hacerse con el título de la competición nacional

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este jueves 18 de junio (20:00 horas) el primer partido de la final de la Liga ACB entre Valencia Basket y Barça , uno al que se llega con ambas escuadras en plena forma, si bien el papel de favorito es para los chicos de Pedro Martínez . ¡Empezamos!

" Para tirar, correr y rebotear así tienes que trabajar muchísimo y han demostrado que se puede ganar con ese estilo . El baloncesto del Valencia Basket es el mejor de Europa durante toda la temporada, sin ningún tipo de duda. Nunca dejan de hacer su juego y nunca pierden el sentido de lo que quieren hacer. Siempre creen en ellos mismos como se demostró en los primeros partidos de cuartos de final y de semifinal ", comenta sobre el juego de su rival.

Más allá del dominio reciente del Real Madrid tenemos que el Barça logró su último título en la campaña 2022-23 , mientras que el Valencia Basket no levante el trofeo desde la 2016-17 .

"Hemos hecho un muy buen trabajo durante todo el año para ahora ser competitivos. El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año y no tenemos la garantía de ganar, pero sí la tranquilidad de haber hecho bien la preparación . También ilusión, ganas y ambición. Va a ser una serie de máxima dificultad para los dos. Ahora mismo estamos muy focalizados en el primer partido, en hacer un buen trabajo y sabemos que el entrenador del Barça es un maestro en la preparación de partidos, en poner en dificultad a los rivales y tenemos la incertidumbre de cómo será el partido ", sentencia.

En el caso del Barça, llegará sin bajas al choque y Pascual deberá hacer dos descartes , que en los últimos duelos han sido Miles Norris y Juan Núñez.

El Valencia Basket tiene para este primer choque la baja segura de Xabi López-Arostegui . Josep Puerto ha empezado a entrenarse, aunque su presencia parece complicada en este arranque de la serie. Algo parecido le pasa a Nate Reuvers , que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo.

¡Llegó la hora de la verdad! El Roig Arena acoge este jueves 18 de junio el primer capítulo de la final de la Liga ACB, una serie en la que se ven las caras un Valencia Basket que lleva deslumbrando todo el curso y un Barça que más allá de los graves problemas sufridos durante el año ha sabido reconvertirse a tiempo bajo la batuta de Xavi Pascual –se marcha en breve–.

Para muchos, y como el propio Pascual indica, el favorito es un conjunto taronja que ha perfeccionado esta campaña un sistema de juego que ya mostró la pasada tras el regreso de Pedro Martínez a su banquillo. Ajustan dependiendo del rival, pero el ritmo vertiginoso y la agresividad defensiva son innegociables. Obviamente nada va a cambiar ante el equipo catalán, en parte porque con ese planteamiento hace menos de tres semanas asaltó el Palau Blaugrana (77-102).

Romper ese estilo es la gran meta de los azulgrana, que seguramente sean los únicos que han conseguido que el Valencia no juegue a lo que quiere. Fue el pasado 19 de marzo en la Euroliga también en el Roig Arena y el conjunto de Xavi Pascual se impuso por 62-66 tras tejer una telaraña que impidió correr a su rival, primero al pelearle todos los rebotes en su canasta y después al dificultar el primer pase.

Las ausencias, por lado del Valencia Basket

El Valencia Basket tiene para este primer choque la baja segura de Xabi López-Arostegui. Josep Puerto ha empezado a entrenarse con el equipo tras casi mes y medio fuera al empalmar un esguince de tobillo con una enfermedad y aunque su presencia parece complicada en este arranque de la serie, no está descartada. Algo parecido le pasa a Nate Reuvers, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo.

Si los tres fueran baja, Pedro Martínez tendría que hacer un único descarte técnico. Los principales candidatos son Isaac Nogués, Darius Thompson, que ha perdido el sitio en la rotación en favor del pujante Álvaro Cárdenas, y Yankuba Sima. En el caso del Barça, llegará sin bajas al choque y Pascual deberá hacer dos descartes, que en los últimos duelos han sido Miles Norris y Juan Núñez.