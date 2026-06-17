En Can Barça dan por hecha la recompra de Jan Virgili y su cesión al Betis

Aunque ahora mismo hay 'overbooking' por fuera en La Cartuja con Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Antony, Pablo García o Aitor Ruibal, el de Vilassar de Mar gusta mucho a los verdiblancos, que se cubrirían las espaldas ante posibles ofertas fuera de mercado por alguno de sus extremos

El FC Barcelona ejecutará estos días la cláusula de recompra de Jan Virgili, fijada en 7,2 millones de euros, y cederá al de Vilassar de Mar, muy probablemente al Real Betis, desvelan este miércoles los compañeros de 'Què T'hi Jugues', programa de Radio Barcelona (Cadena Ser). Autor de dos goles y seis asistencias en 34 partidos este curso con el RCD Mallorca, que lo fichó el verano pasado a cambio de 3,5 millones, los culés consideran conveniente recuperar al extremo, sin sitio en su primer equipo, aunque con una proyección muy interesante a sus 19 años a medio plazo, por lo que recuperarían su control y le garantizarían minutos en un proyecto más ambicioso.

Añade la misma fuente que las conversaciones entre las entidades azulgrana y verdiblanca se encuentran actualmente en una fase embrionaria, pero el movimiento antes reseñado, bien por una temporada o por dos, es el que goza de mayor consenso actualmente, si bien otras fuentes apuntan a ESTADIO Deportivo que en La Cartuja podrían intentar la inclusión de una opción de compra o adquirir directamente la mitad de los derechos del internacional sub 21 y compañero de fatigas de Pablo García en la sub 19 y la sub 20 para que la operación cobrara tintes más interesantes que el préstamo seco.

'Overbooking' por fuera a falta de algunas salidas: ¿Abde? ¿Riquelme? ¿Pablo García?

De consumarse el fichaje de Jan Virgili, un atacante que gusta mucho a los responsables del Real Betis, debería salir algún jugador en su demarcación, pues el 'overbooking' sería notorio. En la banda izquierda, donde más le gusta jugar al catalán, están en nómina Ez Abde y Rodrigo Riquelme, mientras que en la derecha permanecerá Antony Matheus dos Santos, llegará desde el lateral Aitor Ruibal (también asiduo al perfil zurdo) y está Pablo García, todo ello sin contar posibles 'caídas' puntuales de Pablo Fornals o Giovani Lo Celso. Sin lugar a dudas, sobra gente, aunque hay diferentes estatus en el plantel, con algunos imprescindibles y otros, más transferibles.

En principio, en La Cartuja sólo soltarán al marroquí por los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión, mientras que se ha decidido dar una segunda oportunidad al madrileño. El brasileño es fijo, mientras que por el del Parque Alcosa, tasado en diez millones de euros, han preguntado clubes como el Inter de Miami, el Ajax o el Brujas. Con el del Maresme, sin duda, los heliopolitanos se cubrirían las espaldas ante una hipotética propuesta fuera de mercado por el de Beni Melal, que se recupera en Alicante con su familia antes de viajar a Francia para completar la rehabilitación de su rodilla derecha, maltrecha desde el último amistoso de su selección antes del Mundial.