Paso al frente del mediocentro utrerano para volver a casa: los heliopolitanos sólo se plantearían ficharle sin coste de traspaso y su canterano está poniendo todo de su parte, perdonando el último año de contrato y algunas cantidades adeudadas, para cumplir su sueño de ser bético otra vez

Un expresivo gesto del centrocampista en el banquillo visitante del Benito Villamarín.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 18 de junio de 2026:

- MÁS CERCA

Dani Ceballos, con el visto bueno de Mourinho, ultima su desvinculación del Real Madrid y negociará su regreso al Betis como le pidieron en La Cartuja: siendo agente libre

- A HACERSE OÍR

El sevillismo se moviliza este jueves en masa para protestar un año después de su última manifestación contra la delicada situación institucional y, por ende, económica y deportiva de la entidad

- ACCIÓN Y REACCIÓN

Tras pedir el Madrid en un comunicado acciones disciplinarias de la UEFA por el 'caso Negreira', el Barcelona contesta exigiendo un castigo para Florentino por atentar contra su imagen y su honor

- SIN MEDIAS TINTAS

Si en Nervión no anunciaron la expulsión de Rafa Mir, el Elche sí corta por lo sano y desvela la extinción de su cesión y su contrato laboral.