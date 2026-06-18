La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 18 de junio de 2026
Paso al frente del mediocentro utrerano para volver a casa: los heliopolitanos sólo se plantearían ficharle sin coste de traspaso y su canterano está poniendo todo de su parte, perdonando el último año de contrato y algunas cantidades adeudadas, para cumplir su sueño de ser bético otra vez
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 18 de junio de 2026:
- MÁS CERCA
Dani Ceballos, con el visto bueno de Mourinho, ultima su desvinculación del Real Madrid y negociará su regreso al Betis como le pidieron en La Cartuja: siendo agente libre
- A HACERSE OÍR
El sevillismo se moviliza este jueves en masa para protestar un año después de su última manifestación contra la delicada situación institucional y, por ende, económica y deportiva de la entidad
- ACCIÓN Y REACCIÓN
Tras pedir el Madrid en un comunicado acciones disciplinarias de la UEFA por el 'caso Negreira', el Barcelona contesta exigiendo un castigo para Florentino por atentar contra su imagen y su honor
- SIN MEDIAS TINTAS
Si en Nervión no anunciaron la expulsión de Rafa Mir, el Elche sí corta por lo sano y desvela la extinción de su cesión y su contrato laboral.