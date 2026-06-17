El FC Barcelona arremete contra Florentino Pérez y exige medidas legales

El club catalán considera que las palabras realizadas por el presidente del Real Madrid durante el pasado mes de mayo no son aceptables porque atentan contra el honor y la imagen de la Primera división. El Barça pide que el mandamás del club blanco sea castigado de alguna forma

Nuevo choque entre el FC Barcelona y el Real Madrid por culpa del Caso Negreira ya que el club catalán ha emitido un comunicado en el que exige que los representantes de LaLiga adopten medidas judiciales contra Florentino Pérez, presidente del club blanco, por las declaraciones que hizo esta persona durante el pasado mes de mayo.

El FC Barcelona ha señalado que las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, atentan contra la honorabilidad y la imagen y perjudican la reputación y la credibilidad de la Primera división y del fútbol español. Es por ello que el club catalán ha instado a que se defiendan de estos ataques y que se adopten las medidas asociativas y judiciales oportunas contra Florentino Pérez.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó durante el pasado mes de mayo que el Caso Negreira es el caso de mayor corrupción de la historia del fútbol español. No en vano el club blanco está trabajando para que el FC Barcelona sea castigado. Para ello le ha enviado un extenso informe a la UEFA en el que pide que estudie el caso y tome las medidas que considere oportunas.

Por tanto, nueva crisis institucional abierta entre el FC Barcelona y el Real Madrid que actualmente no tienen ningún tipo de relación ya que el club blanco se siente perjudicado por el Caso Negreira el cual se sustenta en el presunto pago de 8'4 millones de euros por parte del FC Barcelona a José María Enrique Negreira, quien era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre los años 2001 y 2018.

Por ahora, el FC Barcelona no ha recibido ningún tipo de castigo, pero el Real Madrid y, en especial, Florentino Pérez, están luchando para que el club catalán no se vaya impune.

El comunicado del FC Barcelona pidiendo que se tomen medidas legales contra Florentino Pérez

'El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Abel, ha dirigido hoy una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto, en relación con las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo.

El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español.

El Club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —igual que el Club ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación— y pide a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan'.