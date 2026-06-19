30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 20 de junio de 2026

La planificación bética tiene como prioridades la contratación de un delantero de nivel que compita con el 'Cucho' Hernández y un lateral zurdo que cubra la salida de Ricardo Rodríguez y mejore también a un Junior Firpo mermado por las lesiones, con dos candidatos aventajados

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 20 de junio de 2026

Denkey y Fran García pugnan simbólicamente por un balón.IMAGO / Lince

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La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 20 de junio de 2026:

- PIENSA EN GRANDE

El Betis volverá a la carga por el delantero Kévin Denkey, que considera la verdiblanca "una gran opción" para su futuro, mientras que en Madrid ven a los heliopolitanos en la 'pole' por el lateral izquierdo Fran García, si bien el club merengue y el manchego deben bajar sus pretensiones

- AVANCES POR OSO

El Sevilla da pasos en firme para la ampliación de contrato del carrilero zurdo, por el que se han interesado en los últimos días un club español y otro inglés

- PODER ANFITRIÓN

Pleno de triunfos mexicano y estadounidense para asegurarse las eliminatorias del Mundial, más un 4 de 6 de Canadá (con derroche goleador) que encauza el pase del otro organizador

- EN RECONSTRUCCIÓN

El Mallorca hace oficiales los traspasos de Muriqi al Fenerbahçe y Maffeo al Olympiacos, mientras que Celta, Roma y Benfica se disputan a Virgili, que se aleja de La Cartuja.

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