La planificación bética tiene como prioridades la contratación de un delantero de nivel que compita con el 'Cucho' Hernández y un lateral zurdo que cubra la salida de Ricardo Rodríguez y mejore también a un Junior Firpo mermado por las lesiones, con dos candidatos aventajados

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 20 de junio de 2026:

- PIENSA EN GRANDE

El Betis volverá a la carga por el delantero Kévin Denkey, que considera la verdiblanca "una gran opción" para su futuro, mientras que en Madrid ven a los heliopolitanos en la 'pole' por el lateral izquierdo Fran García, si bien el club merengue y el manchego deben bajar sus pretensiones

- AVANCES POR OSO

El Sevilla da pasos en firme para la ampliación de contrato del carrilero zurdo, por el que se han interesado en los últimos días un club español y otro inglés

- PODER ANFITRIÓN

Pleno de triunfos mexicano y estadounidense para asegurarse las eliminatorias del Mundial, más un 4 de 6 de Canadá (con derroche goleador) que encauza el pase del otro organizador

- EN RECONSTRUCCIÓN

El Mallorca hace oficiales los traspasos de Muriqi al Fenerbahçe y Maffeo al Olympiacos, mientras que Celta, Roma y Benfica se disputan a Virgili, que se aleja de La Cartuja.