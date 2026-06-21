30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 22 de junio de 2026

España vapulea a Arabia Saudí, incluso con un quinto gol anulado sobre la bocina a Ferrán Torres, y acaricia la clasificación matemática como primera de grupo antes de enfrentarse en el tercer partido a Uruguay; Luis de la Fuente, que cumplía este domingo 65 años, pudo dar descansos

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La celebración de uno de los dos tantos del ariete de la Real Sociedad.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 22 de junio de 2026:

- ESPAÑA 4-0 ARABIA SAUDÍ / RECONOCIBLE

La 'Roja' se desquita de su preocupante debut ante Cabo Verde y encauza su clasificación hacia las eliminatorias del Mundial con una goleada en el retorno al once de Lamine Yamal, que abrió el marcador, y gracias a la recuperada inspiración de Oyarzabal (doblete y asistencia)

- LA SALIDA DE DEOSSA, A PUNTO

Vasco da Gama llega a un acuerdo económico con el colombiano (al que mejoran el salario en un contrato de 4+1 años) y presentará entre el lunes y el martes al Betis una oferta de cesión remunerada con obligación de compra que alcanzará, entre fijo y variables, los 12 millones de euros

- MÁRQUEZ APRIETA

Segunda victoria consecutiva del catalán para recortar en Brno 50 puntos al líder del Mundial y volver a soñar con su octavo título de MotoGP

- INVITACIÓN A SERENA

Wimbledon confirma que la menor de los Williams, que ha vuelto al tenis cuatro años después de retirarse y al filo de los 45, participará no sólo en dobles, sino en individuales de un torneo que ganó siete veces.

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