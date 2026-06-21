España vapulea a Arabia Saudí, incluso con un quinto gol anulado sobre la bocina a Ferrán Torres, y acaricia la clasificación matemática como primera de grupo antes de enfrentarse en el tercer partido a Uruguay; Luis de la Fuente, que cumplía este domingo 65 años, pudo dar descansos

La celebración de uno de los dos tantos del ariete de la Real Sociedad.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 22 de junio de 2026:

- ESPAÑA 4-0 ARABIA SAUDÍ / RECONOCIBLE

La 'Roja' se desquita de su preocupante debut ante Cabo Verde y encauza su clasificación hacia las eliminatorias del Mundial con una goleada en el retorno al once de Lamine Yamal, que abrió el marcador, y gracias a la recuperada inspiración de Oyarzabal (doblete y asistencia)

- LA SALIDA DE DEOSSA, A PUNTO

Vasco da Gama llega a un acuerdo económico con el colombiano (al que mejoran el salario en un contrato de 4+1 años) y presentará entre el lunes y el martes al Betis una oferta de cesión remunerada con obligación de compra que alcanzará, entre fijo y variables, los 12 millones de euros

- MÁRQUEZ APRIETA

Segunda victoria consecutiva del catalán para recortar en Brno 50 puntos al líder del Mundial y volver a soñar con su octavo título de MotoGP

- INVITACIÓN A SERENA

Wimbledon confirma que la menor de los Williams, que ha vuelto al tenis cuatro años después de retirarse y al filo de los 45, participará no sólo en dobles, sino en individuales de un torneo que ganó siete veces.