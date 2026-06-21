La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 21 de junio de 2026
Más detalles de la planificación de los dos principales clubes hispalenses (la ciudad está de enhorabuena también por el histórico ascenso del Atlético Central a Segunda RFEF): mucha participación de los fichajes en La Cartuja, necesidad de hacer caja en Nervión antes de seguir contratando
La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 21 de junio de 2026:
- EL DINERO, EN EL CAMPO
Con Pellegrini como gran aliado, fruto de su sintonía con los planificadores, la 25/26 fue una temporada ejemplar: segunda de mayor inversión en fichajes desde que Haro y Catalán gobiernan el Betis, primera en promedio de minutos jugados por los futbolistas contratados
- VARGAS VALE 15 MILLONES
El Sevilla escucha ofertas a partir de esa cifra por el extremo suizo, que está brillando en el Mundial; el Spartak de Moscú pone 10 millones por Kike Salas, tasado en el doble por los nervionenses
- ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ (18:00 HORAS) / A REACCIONAR YA
La 'Roja' no puede permitirse otro tropiezo si quiere encauzar su clasificación en un Mundial dominado por las anfitrionas y con las grandes favoritas respondiendo a las expectativas con goles y superioridad
- EL MÁLAGA, A PRIMERA
Pese al 0-0 en La Rosaleda y que su autobús fue apedreado en Almería, los costasoleños ganan 1-2 en la vuelta de la final con goles de Chupe y Larrubia para acompañar a Racing y Deportivo a la elite nacional
- CELTA, CON FORTUNA
El filial vigués golea a la Ponferradina (4-1) y es el último que sube a Segunda división, junto a los consabidos Tenerife, Eldense y Sabadell.