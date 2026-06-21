Más detalles de la planificación de los dos principales clubes hispalenses (la ciudad está de enhorabuena también por el histórico ascenso del Atlético Central a Segunda RFEF): mucha participación de los fichajes en La Cartuja, necesidad de hacer caja en Nervión antes de seguir contratando

El presidente departe con el entrenador: ambos han sido claves en el éxito heliopolitano.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 21 de junio de 2026:

- EL DINERO, EN EL CAMPO

Con Pellegrini como gran aliado, fruto de su sintonía con los planificadores, la 25/26 fue una temporada ejemplar: segunda de mayor inversión en fichajes desde que Haro y Catalán gobiernan el Betis, primera en promedio de minutos jugados por los futbolistas contratados

- VARGAS VALE 15 MILLONES

El Sevilla escucha ofertas a partir de esa cifra por el extremo suizo, que está brillando en el Mundial; el Spartak de Moscú pone 10 millones por Kike Salas, tasado en el doble por los nervionenses

- ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ (18:00 HORAS) / A REACCIONAR YA

La 'Roja' no puede permitirse otro tropiezo si quiere encauzar su clasificación en un Mundial dominado por las anfitrionas y con las grandes favoritas respondiendo a las expectativas con goles y superioridad

- EL MÁLAGA, A PRIMERA

Pese al 0-0 en La Rosaleda y que su autobús fue apedreado en Almería, los costasoleños ganan 1-2 en la vuelta de la final con goles de Chupe y Larrubia para acompañar a Racing y Deportivo a la elite nacional

- CELTA, CON FORTUNA

El filial vigués golea a la Ponferradina (4-1) y es el último que sube a Segunda división, junto a los consabidos Tenerife, Eldense y Sabadell.