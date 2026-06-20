La 25/26, ejemplo en gasto y planificación: los fichajes que jugaron más de la 'era Haro y Catalán'
El dinero, en el césped: sólo en la 19/20 hubo una mayor inversión en contrataciones que el curso pasado, aunque entonces los nuevos promediaron 1.416,25 minutos, por los más de 2.284 por barba del curso recién finalizado; con Pellegrini, cuatro de los cinco mayores aprovechamientos
El Real Betis ejecutó en la temporada 25/26 la segunda mayor inversión en fichajes en la década de mandato de Ángel Haro y José Miguel López Catalán (62,5 millones en nueve contrataciones), logrando el icónico objetivo de una planificación deportiva: que el dinero se vea materializado sobre el césped. De esta forma, las caras nuevas del ejercicio recién finalizado promediaron 2.284,4 minutos de juego, la mejor marca de este periodo, seguida por los 2.172,5 de las altas de la 21/22 (en total, 13.035 minutos). Paradójicamente, el ejercicio récord en dispendios (la 19/20, con 96,45 millones) fue la penúltima con menor recorrido de los recién llegados (1.416,25'), según 'Transfermakt'.
El 'Ingeniero', gran aliado de sus tres directores deportivos
Con Manu Fajardo al frente, el camino está marcado, como la exigencia para este verano (con la generación previa de plusvalías) y la siguiente ventana invernal. El mairenero, así como sus antecesores Ramón Planes y Antonio Cordón, tuvieron en Manuel Pellegrini un gran aliado. Una muestra de que el chileno ha tomado parte activa en las decisiones a la hora de traer futbolistas. Eso y su sintonía con los encargados de acudir al mercado se vuelve tangible con el hecho de que, en estas seis campañas completas con el 'Ingeniero' al frente, se han registrado las medias números 1, 2, 4 y 5 en lo que a mayor participación de los fichajes se refiere.
Temporada 16/17
- Aïssa Mandi: 2.378 minutos
- Riza Durmisi: 2.392 minutos
- Antonio Sanabria: 1.636 minutos
- Darko Brasanac: 1.602 minutos
- Alin Tosca: 1.488 minutos
- Jonas Martin: 1.385 minutos
- Ryan Donk: 1.341 minutos
- Rubén Pardo: 1.157 minutos
- Felipe Gutiérrez: 1.054 minutos
- Matías Nahuel: 409 minutos
- Roman Zozulya: 150 minutos
- Manu Herrera: 0 minutos
- TOTAL MINUTOS 16/17: 15.348 minutos
Temporada 17/18
- Antonio Barragán: 2.651 minutos
- Javi García: 2.648 minutos
- Sergio León: 2.463 minutos
- Andrés Guardado: 2.450 minutos
- Jordi Amat: 2.115 minutos
- Cristian Tello: 1.996 minutos
- Víctor Camarasa: 1.936 minutos
- Ryad Boudebouz: 1.706 minutos
- Marc Bartra: 1.440 minutos
- Zouhair Feddal: 1.253 minutos
- Joel Campbell: 300 minutos
- TOTAL MINUTOS 17/18: 18.829 minutos
Temporada 18/19
- Sergio Canales: 4.020 minutos
- Giovani Lo Celso: 3.655 minutos
- William Carvalho: 3.402 minutos
- Pau López: 3.180 minutos
- Sidnei: 2.871 minutos
- Joel Robles: 1.740 minutos
- Jesé Rodríguez: 1.051 minutos
- Takashi Inui: 574 minutos
- Diego Lainez: 494 minutos
- Emerson Royal: 304 minutos
- TOTAL MINUTOS 18/19: 23.107 minutos
Temporada 19/20
- Nabil Fekir: 2.766 minutos
- Álex Moreno: 2.531 minutos
- Borja Iglesias: 2.079 minutos
- Alfonso Pedraza: 1.464 minutos
- Guido Rodríguez: 1.144 minutos
- Carles Aleñá: 1.010 minutos
- Dani Martín: 720 minutos
- Juanmi Jiménez: 181 minutos
- TOTAL MINUTOS 19/20: 11.330 minutos
Temporada 20/21
- Víctor Ruiz: 2.451 minutos
- Juan Miranda: 1.933 minutos
- Claudio Bravo: 1.875 minutos
- Martín Montoya: 462 minutos
- TOTAL MINUTOS 20/21: 6.721 minutos
Temporada 21/22
- Rui Silva: 2.910 minutos
- Germán Pezzella: 2.808 minutos
- Héctor Bellerín: 2.502 minutos
- Willian José: 2.124 minutos
- Juan Miranda: 1.637 minutos
- Youssouf Sabaly: 1.054 minutos
- TOTAL MINUTOS 21/22: 13.035 minutos
Temporada 22/23
- Luiz Henrique: 2.627 minutos
- Luiz Felipe: 2.453 minutos
- Willian José: 1.558 minutos
- Ayoze Pérez: 1.536 minutos
- Abner Vinícius: 1.139 minutos
- TOTAL MINUTOS 22/23: 9.313 minutos
Temporada 23/24
- Isco Alarcón: 2.946 minuto
- Marc Roca: 2.879 minutos
- Ayoze Pérez: 2.809 minutos
- Chadi Riad: 2.332 minutos
- Héctor Bellerín: 2.100 minutos
- Abde Ezzalzouli: 1.631 minutos
- Johnny Cardoso: 1.488 minutos
- Pablo Fornals: 1.258 minutos
- Sokratis Papastathopoulos: 1.018 minutos
- Sergi Altimira: 759 minutos
- Chimy Ávila: 588 minutos
- Marc Bartra: 346 minutos
- Cédric Bakambu: 234 minutos
- TOTAL MINUTOS 23/24: 20.388 minutos
Temporada 24/25
- Diego Llorente: 3.610 minutos
- Romain Perraud: 3.120 minutos
- Natan: 2.940 minutos
- Marc Roca: 2.650 minutos
- Giovani Lo Celso: 2.410 minutos
- Vitor Roque: 2.380 minutos
- Ricardo Rodríguez: 1.540 minutos
- Iker Losada: 1.210 minutos
- Cucho Hernández: 1.180 minutos
- Antony: 980 minutos
- Adrián San Miguel: 630 minutos
- TOTAL MINUTOS 24/25: 22.650 minutos
Temporada 25/26
- Pau López: 3.420 minutos
- Natan: 2.970 minutos
- Sofyan Amrabat: 2.810 minutos
- Nelson Deossa: 2.540 minutos
- Rodrigo Riquelme: 2.210 minutos
- Junior Firpo: 1.980 minutos
- Antony: 1.760 minutos
- Álvaro Fidalgo: 1.620 minutos
- Valentín Gómez: 1.250 minutos
- TOTAL MINUTOS 25/26: 20.560 minutos
Con el villaverdero y su mano derecha, superávit en el balance de compras y ventas
Entre la 16/17 y la 25/26, el Real Betis se ha gastado 371,71 millones de euros, aunque también es cierto que ha vendido jugadores por valor de 422,15, por lo que el superávit en este concepto es de 50,44 millones. El récord por lo alto está, como ya se ha referido, en la 19/20, el verano en que aterrizaron Nabil Fekir y Borja Iglesias, cuando el club verdiblanco superó los 96 millones invertidos, aunque también hay que reseñar que ingresó 72 millones. Las 'vacas flacas' llegaron con la pandemia, debutando Antonio Cordón y Manuel Pellegrini con 0 euros en fichajes y 4,21 en la 21/22, manteniéndose un buen ritmo en las salidas (43,7 y 14 millones, respectivamente).