La 25/26, ejemplo en gasto y planificación: los fichajes que jugaron más de la 'era Haro y Catalán'

El dinero, en el césped: sólo en la 19/20 hubo una mayor inversión en contrataciones que el curso pasado, aunque entonces los nuevos promediaron 1.416,25 minutos, por los más de 2.284 por barba del curso recién finalizado; con Pellegrini, cuatro de los cinco mayores aprovechamientos

El Real Betis ejecutó en la temporada 25/26 la segunda mayor inversión en fichajes en la década de mandato de Ángel Haro y José Miguel López Catalán (62,5 millones en nueve contrataciones), logrando el icónico objetivo de una planificación deportiva: que el dinero se vea materializado sobre el césped. De esta forma, las caras nuevas del ejercicio recién finalizado promediaron 2.284,4 minutos de juego, la mejor marca de este periodo, seguida por los 2.172,5 de las altas de la 21/22 (en total, 13.035 minutos). Paradójicamente, el ejercicio récord en dispendios (la 19/20, con 96,45 millones) fue la penúltima con menor recorrido de los recién llegados (1.416,25'), según 'Transfermakt'.

El 'Ingeniero', gran aliado de sus tres directores deportivos

Con Manu Fajardo al frente, el camino está marcado, como la exigencia para este verano (con la generación previa de plusvalías) y la siguiente ventana invernal. El mairenero, así como sus antecesores Ramón Planes y Antonio Cordón, tuvieron en Manuel Pellegrini un gran aliado. Una muestra de que el chileno ha tomado parte activa en las decisiones a la hora de traer futbolistas. Eso y su sintonía con los encargados de acudir al mercado se vuelve tangible con el hecho de que, en estas seis campañas completas con el 'Ingeniero' al frente, se han registrado las medias números 1, 2, 4 y 5 en lo que a mayor participación de los fichajes se refiere.

Temporada 16/17

Aïssa Mandi: 2.378 minutos

Riza Durmisi: 2.392 minutos

Antonio Sanabria: 1.636 minutos

Darko Brasanac: 1.602 minutos

Alin Tosca: 1.488 minutos

Jonas Martin: 1.385 minutos

Ryan Donk: 1.341 minutos

Rubén Pardo: 1.157 minutos

Felipe Gutiérrez: 1.054 minutos

Matías Nahuel: 409 minutos

Roman Zozulya: 150 minutos

Manu Herrera: 0 minutos

TOTAL MINUTOS 16/17: 15.348 minutos

Temporada 17/18

Antonio Barragán: 2.651 minutos

Javi García: 2.648 minutos

Sergio León: 2.463 minutos

Andrés Guardado: 2.450 minutos

Jordi Amat: 2.115 minutos

Cristian Tello: 1.996 minutos

Víctor Camarasa: 1.936 minutos

Ryad Boudebouz: 1.706 minutos

Marc Bartra: 1.440 minutos

Zouhair Feddal: 1.253 minutos

Joel Campbell: 300 minutos

TOTAL MINUTOS 17/18: 18.829 minutos

Temporada 18/19

Sergio Canales: 4.020 minutos

Giovani Lo Celso: 3.655 minutos

William Carvalho: 3.402 minutos

Pau López: 3.180 minutos

Sidnei: 2.871 minutos

Joel Robles: 1.740 minutos

Jesé Rodríguez: 1.051 minutos

Takashi Inui: 574 minutos

Diego Lainez: 494 minutos

Emerson Royal: 304 minutos

TOTAL MINUTOS 18/19: 23.107 minutos

Temporada 19/20

Nabil Fekir: 2.766 minutos

Álex Moreno: 2.531 minutos

Borja Iglesias: 2.079 minutos

Alfonso Pedraza: 1.464 minutos

Guido Rodríguez: 1.144 minutos

Carles Aleñá: 1.010 minutos

Dani Martín: 720 minutos

Juanmi Jiménez: 181 minutos

TOTAL MINUTOS 19/20: 11.330 minutos

Temporada 20/21

Víctor Ruiz: 2.451 minutos

Juan Miranda: 1.933 minutos

Claudio Bravo: 1.875 minutos

Martín Montoya: 462 minutos

TOTAL MINUTOS 20/21: 6.721 minutos

Temporada 21/22

Rui Silva: 2.910 minutos

Germán Pezzella: 2.808 minutos

Héctor Bellerín: 2.502 minutos

Willian José: 2.124 minutos

Juan Miranda: 1.637 minutos

Youssouf Sabaly: 1.054 minutos

TOTAL MINUTOS 21/22: 13.035 minutos

Temporada 22/23

Luiz Henrique: 2.627 minutos

Luiz Felipe: 2.453 minutos

Willian José: 1.558 minutos

Ayoze Pérez: 1.536 minutos

Abner Vinícius: 1.139 minutos

TOTAL MINUTOS 22/23: 9.313 minutos

Temporada 23/24

Isco Alarcón: 2.946 minuto

Marc Roca: 2.879 minutos

Ayoze Pérez: 2.809 minutos

Chadi Riad: 2.332 minutos

Héctor Bellerín: 2.100 minutos

Abde Ezzalzouli: 1.631 minutos

Johnny Cardoso: 1.488 minutos

Pablo Fornals: 1.258 minutos

Sokratis Papastathopoulos: 1.018 minutos

Sergi Altimira: 759 minutos

Chimy Ávila: 588 minutos

Marc Bartra: 346 minutos

Cédric Bakambu: 234 minutos

TOTAL MINUTOS 23/24: 20.388 minutos

Temporada 24/25

Diego Llorente: 3.610 minutos

Romain Perraud: 3.120 minutos

Natan: 2.940 minutos

Marc Roca: 2.650 minutos

Giovani Lo Celso: 2.410 minutos

Vitor Roque: 2.380 minutos

Ricardo Rodríguez: 1.540 minutos

Iker Losada: 1.210 minutos

Cucho Hernández: 1.180 minutos

Antony: 980 minutos

Adrián San Miguel: 630 minutos

TOTAL MINUTOS 24/25: 22.650 minutos

Temporada 25/26

Pau López: 3.420 minutos

Natan: 2.970 minutos

Sofyan Amrabat: 2.810 minutos

Nelson Deossa: 2.540 minutos

Rodrigo Riquelme: 2.210 minutos

Junior Firpo: 1.980 minutos

Antony: 1.760 minutos

Álvaro Fidalgo: 1.620 minutos

Valentín Gómez: 1.250 minutos

TOTAL MINUTOS 25/26: 20.560 minutos

Con el villaverdero y su mano derecha, superávit en el balance de compras y ventas

Entre la 16/17 y la 25/26, el Real Betis se ha gastado 371,71 millones de euros, aunque también es cierto que ha vendido jugadores por valor de 422,15, por lo que el superávit en este concepto es de 50,44 millones. El récord por lo alto está, como ya se ha referido, en la 19/20, el verano en que aterrizaron Nabil Fekir y Borja Iglesias, cuando el club verdiblanco superó los 96 millones invertidos, aunque también hay que reseñar que ingresó 72 millones. Las 'vacas flacas' llegaron con la pandemia, debutando Antonio Cordón y Manuel Pellegrini con 0 euros en fichajes y 4,21 en la 21/22, manteniéndose un buen ritmo en las salidas (43,7 y 14 millones, respectivamente).