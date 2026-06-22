El Ajax mueve ficha por un Artem Dovbyk que prefiere esperar para volver a LaLiga

Su ex entrenador en el Girona, Míchel Sánchez, ha pedido el fichaje del ucraniano para su nuevo proyecto en Amsterdam, pero el delantero no quiere precipitarse ante la existencia de sondeos por parte del Villarreal y los verdiblancos, que no darán un paso más hasta hacer caja este verano

El 'tanque' está a la espera de aclarar su futuro y, mientras tanto, acaba de celebras su 29º cumpleaños en Francia con su mujer.IG

La Roma está decidida a vender a Artem Dovbyk, por el que pagó al Girona FC hace dos veranos la friolera de 41,1 millones de euros. El objetivo de los 'giallorossi' es, al menos, cubrir la amortización pendiente, ligeramente superior a los 20 millones, por lo que ha fijado ése como precio de salida por el ucraniano. El primer club en mover ficha ha sido el Ajax, que dirigirá en la 26/27 su ex entrenador en Montilivi, un Míchel Sánchez que ha pedido un esfuerzo a los dirigentes neerlandeses, aunque la puja inicial se queda muy corta. Además, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el artillero prefiere esperar a que cojan velocidad en LaLiga para regresar.

En España hay interés, pero prima la paciencia por obligación

Como confirma este mismo lunes el periodista especializado de 'Sky Sport' Gianluca di Marzio, el Real Betis está interesado en Artem Dovbyk. O, mejor dicho, como se adelantó en estas páginas: ha dejado de ser un 'no' rotundo. En La Cartuja, eso sí, todavía no han pasado de un simple sondeo, aprovechando las conversaciones con la Roma por Natan de Souza y Angeliño, pero no se han realizado movimientos. Tampoco en Villarreal, donde gusta el ex de Midtjylland y Dnipro, aunque la prioridad ahora mismo es realizar una gran venta para cuadrar las cuentas. Como en Heliópolis, centrados actualmente en generar plusvalías con Nelson Deossa y Sergi Altimira antes del 30 de junio.

No es ningún secreto que los verdiblancos tienen entre ceja y ceja la firma de un atacante de nivel que se complemente con el 'Cucho' Hernández y un lateral zurdo que cubra la marcha por fin de contrato de Ricardo Rodríguez. En ellos dos, especialmente en el punta, se concentrará la mayor parte de la inversión este verano, aunque hay previstas novedades en todas las líneas, para las que será necesario que vayan saliendo futbolistas del actual plantel, ya no por una razón fiscal o presupuestaria, sino meramente numérica y de límite salarial. Condicionados por esta exigencia, la ventana estival será larga (como casi siempre ocurre, por otra parte) en el Real Betis.

El escenario ideal: desgaste hasta conseguir una cesión con opción de compra

Aunque el mercado es imprevisible y ni siquiera existe un acuerdo económico con Artem Dovbyk (que cobra algo más de 2,5 millones de euros netos en Italia) o un compromiso con él para presionar a la Roma, en La Cartuja, donde manejan alternativas tan interesantes como el togolés Kévin Denkey, imaginan un escenario ideal con el ucraniano, a todas luces el fichaje preferido para la punta de lanza por diferentes razones (perfil diferente al 'Cucho', experiencia en LaLiga, eficacia acreditada, posibilidades de revalorización con 29 años recién cumplidos...), que sería alargar la operación hasta finales de agosto para lograr una cesión con opción (y no obligación) de compra por menos de esos 20 millones en que ahora lo tasan (entre 15 y 18 millones colmarían las expectativas transalpinas dentro de un año).