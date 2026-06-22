El Villarreal anuncia un cambio en su política de gastos y que hacer una gran venta es casi inevitable

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club amarillo, ha admitido que han arriesgado en el plano económico y que posiblemente realicen una venta de su futbolista importante para cuadrar cuentas ya que incluso entrando en Champions League están en pérdidas

El Villarreal CF va a cambiar su política de gastos debido a que el club amarillo realizó un gran esfuerzo durante la última temporada lo cual ha provocado que sea un equipo deficitario en aspecto económico a pesar de que se ha vuelto a clasificar para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League. Punto que ha confirmado su consejero delegado Fernando Roig Negueroles. Es por ello que el Villarreal CF va a empezar a contener sus gastos.

El Villarreal CF ha admitido que tendrá que realizar, posiblemente, una venta de algún jugador importante en este mercado de fichajes de verano debido a que ha estado haciendo un esfuerzo económico por encima de sus posibilidades. "En un momento dado hicimos una apuesta por arriesgar y por estar en un nivel que no nos corresponde a nivel económico, y lo hicimos porque pensábamos que había un hueco para repetir competición europea del máximo nivel y se ha conseguido. Pero no podemos estar en ese ritmo de gasto y de esfuerzo cada año, nosotros debemos cuadrar cuentas de la temporada 26-27, ya que jugando Champions posiblemente tengamos que hacer una venta", ha dicho Roig Negueroles en una entrevista en As.

Con este contexto, algunos de los futbolistas que cuentan con opciones de ser vendidos son los que más han destacado en esta última temporada: Pape Gueye, Nicolas Pépé o Alberto Moleiro quienes son los que tiene más pretendientes. Sin embargo, el Villarreal CF ha desvelado que, de momento, no tiene ofertas por Pape Gueye. "Pape Gueye es uno de los jugadores con más mercado, ya que ha sido campeón de África aunque ahora le hayan quitado el título, fue MVP y marcó en la final, ahora está jugando de titular el Mundial y con nosotros ha hecho una gran temporada".

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, admite que el club es deficitario

Fernando Roig Negueroles ha señalado que la situación económica del Villarreal CF está controlada, pero que el club es deficitario a pesar de haberse clasificado para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League. "Es buena. No estamos en una situación crítica ahora mismo, porque al entrar en Champions eso lo suaviza, pero ahora mismo aún entrando en Champions somos un poco deficitarios. Y eso no puede ser, porque eso lo vas alargando durante años y al final te conviertes en equipos que no quiero nombrar, pero que ahora mismo están súper endeudados y con un equipo envejecido y sin capacidad económica de reacción. Por lo tanto, hay momentos y hay ciclos que a lo mejor puedes arriesgar más, pero también tienes que volver a tu realidad. Y nuestra realidad es menor a lo que hemos invertido en los últimos dos años".

De este modo, el Villarreal CF va a aplicar una política basada en la contención de gastos, ya que en estas temporadas ha estado haciendo un esfuerzo económico para clasificarse entre los cuatro primeros puestos de LaLiga que dan acceso a disputar la UEFA Champions League.