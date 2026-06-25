La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 25 de junio de 2026
El Betis sigue avanzando en el mercado mientras la atención del fútbol se centra en el Mundial 2026
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 25 de junio de 2026
MAS CERCA
El Betis habría llegado ya a un principio de acuerdo con Fran García y ahora debe convencer a un Real Madrid que ha tasado al lateral en un precio (10 millones) al que no está dispuesto a llegar el club verdiblanco
El delantero del Sevilla da el primer puesto del grupo a Suiza en el Mundial y se revaloriza de cara al mercado
“Estoy bien y quiero jugar todos los minutos”, señala el delantero español, que no quiere rotar ante Uruguay
EL VALENCIA BASKET, CAMPEÓN DE LA ACB
El equipo taronja barre al Barça (84-108) en el Palau, gana el cuarto partido de la final y se la lleva por 3-1