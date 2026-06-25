El Betis sigue avanzando en el mercado mientras la atención del fútbol se centra en el Mundial 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 25 de junio de 2026

MAS CERCA

El Betis habría llegado ya a un principio de acuerdo con Fran García y ahora debe convencer a un Real Madrid que ha tasado al lateral en un precio (10 millones) al que no está dispuesto a llegar el club verdiblanco

VARGAS SIGUE CRECIENDO

El delantero del Sevilla da el primer puesto del grupo a Suiza en el Mundial y se revaloriza de cara al mercado

MIKEL OYARZABAL TOMA EL MANDO

“Estoy bien y quiero jugar todos los minutos”, señala el delantero español, que no quiere rotar ante Uruguay

EL VALENCIA BASKET, CAMPEÓN DE LA ACB

El equipo taronja barre al Barça (84-108) en el Palau, gana el cuarto partido de la final y se la lleva por 3-1