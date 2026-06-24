Oyarzabal es el infravalorado de La Roja

El goleador de La Roja es el jugador más infravalorado de la selección y nombres de importancia lo defiende dejando claro que es un claro merecedor del balón de oro

Mickel Oyarzabal, el 9 de España, es ese jugador que no tiene grandes títulos, no tiene galardones individuales y que no le gusta ser el foco de los medios. Él siempre va en silencio pero sobre todo marca goles y no se cree superior a nadie.

Tras el debut complicado de la selección ante Cabo Verde, el rendimiento de Oyarzabal volvió a colocarse en el foco. No por su estrategia de juego, sino por su capacidad para aparecer cuando el partido se pone complicado y las opciones a ganar son pocas.

Tres nombres de importancia como son Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic y Paul Scholes han coincidido en señalar una cualidad: la fiabilidad competitiva del atacante.

Actuación de balón de oro

Mientras que todo el mundo hablaba de Lamine Yamal, Zlatan Ibrahimovic hizo un comentario con tono irónico sobre si todos vieron el mismo partido, ya que para él, Oyarzabal fue el que hizo el trabajo más sucio. Dejó claro que si llevara otro apellido seguramente se estaría hablando de un nombre dentro de los seleccionados a competir por el balón de oro.

Henry también destacó la jugada de Mikel como 'implacable' alagando su juego con y sin balón. "Está mostrando por qué los equipos top valoran a los delanteros inteligentes".

El ex centrocampista del Manchester United Paul Scholes definió que Oyarzabal es el jugador más infravalorado de La Roja.

¿Y cómo puede ser infravalorado con los datos que muestra?

Oyarzabal acumula alrededor de 21 participaciones de gol en solo 13 encuentros recientes con España (14 goles y 7 asistencias). Se colocaría entre los atacantes más productivos. En el juego puede generar una media de 25 toques por partido donde tiene una participación alta presionando después de la perdida del balón y generando espacios.

Además, participa directamente en el 51% de los tantos de la selección y presenta una eficacia ofensiva muy elevada con un gol cada 60 minutos. Son cifras que se pueden comparar con las de las grandes estrellas como Mbappe.

"No le doy más vueltas"

Mikel Oyarzabal compareció ante los medios con la misma naturalidad con la que interpreta los partidos, sin gestos de más ni discursos preparados.

El delantero de la selección dejó claro que no vive pendiente de etiquetas externas ni de clasificaciones sobre su nivel, y que ese tipo de conversaciones no forman parte de su día a día. Cuestionado de nuevo sobre si se siente poco reconocido, el atacante fue contundente pero sereno. “Esa pregunta ya me cansa un poco”. Insistió en que su referencia no está fuera, sino dentro del vestuario.