La planificación en la orilla verdiblanca del Guadalquivir tiene como máxima prioridad la contratación de un artillero de garantías que compita con el 'Cucho' Hernández y permita al equipo de Manuel Pellegrini mantener el listón alto en las tres competiciones que va a disputar

La celebración de la consecución matemática de la quinta plaza, que valía jugar la UCL.Lince

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 24 de junio de 2026:

- 15 POR EL '9'

La comisión deportiva del Betis reservará hasta 15 millones de euros para invertir en el delantero de Champions League que pretende fichar en este mercado estival

- TREGUA PARA LA VENTA

Del Nido pacta verbalmente con los máximos accionistas y con el club solicitar la suspensión de los pleitos mercantiles para escenificar unidad ante los compradores

- GUERRA ATLETI-BARÇA

Gil Marín estalla contra los culés y Julián Álvarez: "Es cierto que ha hablado con nosotros, pero hemos sido muy claros. No queremos transferir sus derechos. Creen que somos débiles o estúpidos"

- CRISTIANO RESPONDE

El capitán de Portugal hizo historia ante Uzbekistán y se convirtió en el primer futbolista capaz de marcar en seis ediciones de un Mundial.