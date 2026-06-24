La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 24 de junio de 2026
La planificación en la orilla verdiblanca del Guadalquivir tiene como máxima prioridad la contratación de un artillero de garantías que compita con el 'Cucho' Hernández y permita al equipo de Manuel Pellegrini mantener el listón alto en las tres competiciones que va a disputar
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 24 de junio de 2026:
- 15 POR EL '9'
La comisión deportiva del Betis reservará hasta 15 millones de euros para invertir en el delantero de Champions League que pretende fichar en este mercado estival
- TREGUA PARA LA VENTA
Del Nido pacta verbalmente con los máximos accionistas y con el club solicitar la suspensión de los pleitos mercantiles para escenificar unidad ante los compradores
- GUERRA ATLETI-BARÇA
Gil Marín estalla contra los culés y Julián Álvarez: "Es cierto que ha hablado con nosotros, pero hemos sido muy claros. No queremos transferir sus derechos. Creen que somos débiles o estúpidos"
- CRISTIANO RESPONDE
El capitán de Portugal hizo historia ante Uzbekistán y se convirtió en el primer futbolista capaz de marcar en seis ediciones de un Mundial.