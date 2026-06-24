Rubén Vargas sigue dando buenas noticias: el Sevilla se frota las manos

El extremo nervionense, una de las grandes bazas para hacer caja en el Sánchez-Pizjuán, anotó su segundo tanto en el Mundial al abrir el marcador ante Canadá (2-1) y selló el pase de Suiza a los dieciseisavos de final, compartiendo titularidad con Djibril Sow

El Sevilla FC sigue recibiendo buenas noticias procedentes del Mundial en la figura de Rubén Vargas. Todos los clubes que ceden a sus futbolistas, además de cruzar los dedos para evitar lesiones, tienen la esperanza de que un campeonato de ese calibre sirva para revalorizar sus activos. Y en el caso del extremo de origen dominicano ese objetivo se está cumpliendo a la perfección, aprovechando un escaparate único para reivindicarse.

Rubén Vargas se revaloriza en el Mundial

Pese a que llegó sin haber ofrecido su mejor nivel en la recta final de LaLiga con el conjunto nervionense, después de una campaña en la que se ha visto lastrado por las lesiones, el ex del Augsburgo fue titular en estreno ante la Qatar de Julen Lopetegui (1-1). Y aunque Murat Yakin lo mandó el banquillo tras ese dubitativo debut de Suiza, se resarció en el segundo choque frente a Bosnia y Herzegovina, saliendo desde el banquillo, con un gol y una asistencia para el 1-4 final.

Eso le ha devuelto al once este miércoles y Rubén Vargas ha vuelto a responder a la confianza de su seleccionador con su segundo tanto en el torneo frente a la anfitriona Canadá. El sevillista recogió en el segundo palo un centro raso desde la derecha que no acertó a empalar un compañero y fusiló al meta con un derechazo ajustado al palo que sirvió para abrir el marcador en el minuto 46 en el BC Place Stadium de Vancouver.

Luego llegaría en el 57' el tanto de Johan Manzambi, una de las sensaciones del Mundial, que fue quien asistió al jugador nervionense. Y a falta de un cuarto de hora, Promise David recortó distancias. De ese modo, se cerró un 2-1 que mete al combinado helvético en dieciseisavos de final como primero de grupo, por lo que el extremo tendrá la posibilidad de seguir mostrándose mientras el Sevilla FC se frota las manos ante su posible venta.

Los planes del Sevilla FC con Rubén Vargas

Cabe recordar que en Nervión, necesitados de traspasos por su maltrecha situación económica, esperan ingresar en torno a 15 millones de euros por Rubén Vargas, tres por encima del valor de mercado que le otorga actualmente la web especializada Transfermarkt. Es la misma cantidad que ya exigió el pasado verano y a la que el Villarreal se acercó en las últimas horas del mercado, si bien desde el Sánchez-Pizjuán no cedieron tras haber vendido ya a Lukébakio y no tener margen para firmar a un relevo de garantías.

Ahora, es el Trabzonspor turco el primero en salir a la palestra como interesado en el internacional suizo, aunque ESTADIO Deportivo ya informó de que el club otomano recela de su historial de lesiones. Su buen rendimiento en el Mundial, no obstante, podría hacer que le salgan más 'novias', como espera y desea el Sevilla FC, pues cualquier puja sería sin duda beneficiosa para sus intereses.

Estreno como titular de Djibril Sow

Junto a Rubén Vargas, además, Djibil Sow también partió como titular en el partido que dio la clasificación a su selección, siendo sustituido por Widmer en el minuto 74 (en el 80' se fue su compañero). En su caso, el centrocampista se quedó sin jugar en el debut y dispuso de 19 minutos frente a Bosnia, con asistencia incluida, estrenándose este miércoles en el once de Yakin.

Nyland también está en dieciseisavos del Mundial

El tercer representante sevillista en el Mundial, aunque acaba contrato y ya no regresará a la disciplina blanquirroja, es el meta Orjan Nyland. A la sombra de Vlachodimos en Nervión durante todo el curso, el noruego ha sido titular en los dos encuentros disputados ante Irak (1-4) y Senegal (2-3) y ese pleno de puntos permite a los vikingos estar ya en la siguiente ronda, debiendo jugarse la primera plaza del grupo ante Francia este próximo viernes a las 21:00 horas.