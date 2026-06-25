El Real Madrid mueve ficha con Nico Paz: recompra y ofrecimiento al Como 1907 por 60 millones de euros

El club madridista ejerce el derecho a repescar al hispano-argentino que estaba estipulado en 9 millones de euros y que vencía inicialmente en el próximo 30 de junio

El culebrón de Nico Paz y el triángulo que forma con el Real Madrid y el Como 1907 podría empezar a definirse. Después de las conversaciones mantenidas entre los dos clubes, la entidad madridista ha decidido ejercer el derecho de recompra del futbolista que en estos momentos se encuentra con la selección de Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Real Madrid, según señala el periodista Fabrizio Romano, ejercerá la cláusula de recompra que puede ejecutar para que Nico Paz regrese a la disciplina madridista. Una posibilidad tasada en 9 millones de euros y que tenía la opción de activar hasta el próximo 30 de junio. La entidad presidida por Florentino Pérez ya habría tomado la decisión.

El Real Madrid le da unan opción preferente al Como 1907 para fichar a Nico Paz que caduca el próximo lunes

Del mismo modo, el Real Madrid le ha ofrecido al Como 1907 la posibilidad preferente de comprar a Nico Paz hasta el próximo lunes por 60 millones de euros. De no hacerlo, el talentoso jugador volverá a formar parte de la disciplina madridista, lo que no quiere decir obligatoriamente que se quedara y podría estar en el mercado para el equipo que lo quisiera a cambio de los señalados 60 millones de euros.

En caso de ejercer esta recompra, el Real Madrid tenía una oportunidad más hasta el verano de 2027. También mantenía un 50% de los derechos de Nico Paz, que podría ejercer tanto en la decisión de la venta a un tercero, como para cobrar la mitad de esa hipotética venta. Sin embargo, todo eso queda ahora en un segundo plano, dado que el Real Madrid adelanta todos los escenarios a los próximos días.

El Real Madrid vendió a Nico Paz al Como 1907 hace dos temporadas por 6 millones de euros

Nico Paz fue vendido por el Real Madrid al Como 1907 hace dos temporadas a cambio de 6 millones de euros. Sin embargo, la entidad madridista se guardaba una serie de opciones de recompra y porcentajes del futbolista. Precisamente esa opción la ejerce ahora para hacerse con un futbolista que ha crecido notablemente en el equipo italiano de la mano de Cesc Fábregas, hasta el punto de que se encuentra en el Mundial con la selección de Argentina.

El rendimiento de Nico Paz en el Como 1907 le han convertido en uno de los talentos jóvenes más llamativos de la Serie A. También los números atestiguan el nivel alcanzado por el mediapunta. Ha disputado un total de 75 partidos con los italianos en estas dos campañas, en las que ha marcado 37 goles y ha dado un total de 24 asistencias. Para coronar además su año en Italia, el el Como 1907 lograba la clasificación para la Champions League.

Un hecho que provocó que el Como 1907 y el propio Nico Paz vieran con buenos ojos mantenerse en el equipo italiano. Más ante la competencia que el jugador pueda tener en el Real Madrid. Sin embargo, la entidad madridista ejercerá su derecho de recompra con el futbolista.