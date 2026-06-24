El Real Madrid le pone fecha a Vinicius

El extremo acaba contrato el 30 de junio de 2027, es decir al final de esta temporada, lo que hace que el club blanco quiera renovarlo. El Real Madrid no quiere que haya culebrón y quiere que todo se solucione el asunto lo antes posible aunque no va a alargar la negociación

La renovación de Vinicius Junior por el Real Madrid entra en su fase más importante. El extremo acaba contrato con el club blanco el 30 de junio de 2027 y aún no hay acuerdo entre las partes para continuar unidos más allá de esa fecha. El club blanco quiere renovar y el brasileño siempre se ha mostrado dispuesto a seguir, pero la sombra de una potencial marcha sobrevuela el Santiago Bernabéu. El Real Madrid no quiere ningún tipo de culebrón y le pone fecha a llegar a un acuerdo.

El Real Madrid no quiere que se alargue la renovación de Vinicius Junior

El Real Madrid quiere cerrar la renovación de Vinicius Junior lo antes posible porque el brasileño acaba contrato al final de la temporada que se avecina, el 30 de junio de 2027. Esto quiere decir que el extremo entra en su último año de vinculación laboral y ese no es un escenario que guste en el Real Madrid.

Según informa As, el Real Madrid va a volver a conversar con los representantes de Vinicius Junior justo cuando termine el Mundial 2026 que el extremo está jugando con Brasil. El club blanco le va a volver a presentar una oferta al futbolista la cual tendrá fecha de caducidad. Esto quiere decir que el Real Madrid le pone un tiempo límite a Vinicius Junior para que responda afirmativamente o negativamente. En caso de que no lo haga, el brasileño podría verse en la misma situación que otros ex jugadores del Real Madrid como Sergio Ramos que finalmente se acabó marchando.

Por el momento, el Real Madrid y Vinicius Junior no han llegado a un acuerdo para cerrar la renovación debido a las diferencias económicas existentes entre las partes. El brasileño, de 26 años, está considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, es muy apreciado por el presidente Florentino Pérez y tiene muchos patrocinadores, siendo estos motivos de peso por los que el Real Madrid quiere renovarlo.

Hasta el final del Mundial 2026 no se espera cambios en las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius

El Real Madrid y Vinicius Junior no retomarán las negociaciones para la renovación hasta que no termine el Mundial 2026. El futbolista está totalmente centrado en intentar ganar la Copa del Mundo, y ya dijo que sería después del torneo cuando volvería a hablar con el club blanco. "Ahora mismo estoy centrado en la selección. Hablaré de todo lo relacionado con el Madrid después del Mundial. Ahora mismo solo estoy centrado en mi país, en mis compañeros y en hacer un gran torneo".