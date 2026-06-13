Vinicius aparca el asunto de su renovación con el Real Madrid: "Ahora mismo estoy centrado en la selección"

El extremo brasileño no quiere distracciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: "Hablaré de todo lo relacionado con el Madrid después"

Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid, ha querido aparcar su futuro en el conjunto blanco y centrarse únicamente en la selección de Brasil con la que se encuentra estos días concentrado para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Todo cuando queda un año para que finalice su vinculación con la entidad blanca.

Así se mostró al ser preguntado por una posible renovación con el Real Madrid. "Ahora mismo estoy centrado en la selección. Hablaré de todo lo relacionado con el Madrid después del Mundial. Ahora mismo solo estoy centrado en mi país, en mis compañeros y en hacer un gran torneo", ha contestado el brasileño en una rueda de prensa ofrecida este viernes.

Florentino Pérez expresó hace semanas su deseo de que Vinicius renovara por el Real Madrid

Hace unas semanas fue Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el que habló de Vinicius y su futuro. "No sé si va a renovar. Si pregunta por mi opinión, yo deseo que siga en el Real Madrid porque es uno de los mejores jugadores del mundo", comentaba el máximo mandatario blanco en plena campaña electoral.

Las palabras de Florentino Pérez llegaban un día después de que Vinicius hablara en su momento del asunto. "No tengo prisa por renovar mi contrato. Tengo un contrato hasta 2027. Así que hasta 2027 tenemos mucho que discutir con el Madrid, y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros. Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante. Quiero seguir toda mi vida aquí. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar", decía el brasileño que ahora no se ha querido pronunciar nuevamente sobre su renovación.

Vinicius se acuerda de Ancelotti, con el que coincidió en el Real Madrid y con el que busca ahora el título Mundial con Brasil

Otro hilo relacionado entre Vinicius y el Real Madrid es la presencia de Ancelotti en el banquillo de la selección de Brasil. Un asunto que le ha hecho recordar al extremo su etapa en la que coincidieron en el equipo del Santiago Bernabéu. "Estoy en el momento más especial e importante de mi carrera. Estoy al nivel físico y técnico con el que siempre había soñado. No he sufrido ninguna lesión esta temporada. Me he preparado muy bien para llegar a este momento. Jugar con Ancelotti me da mucha tranquilidad, me da mucha libertad y confianza para hacer todo lo que ya hice en la selección y lo que ya hice en el Real", argumentaba.

Hay que recordar que la selección de Brasil, con Vinicius como titular salvo sorpresa, arranca su andadura en el Mundial este sábado. Será en el partido que le enfrente a Marruecos, uno de los más atractivos de la primera fase de la competición. Luego los brasileños también se han de medir en la fase de grupos a Haití y Escocia.