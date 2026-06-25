Klopp y su presencia en el banquillo del Real Madrid: "¿Si ha sido una opción para mí? Está Mourinho"

El alemán, que no dirige a ningún equipo desde que dejó el Liverpool hace dos temporadas, fue cuestionado por el pasado y el futuro y si podría ser el entrenador del conjunto madridista

Jurgen Klopp fue uno de los nombres de la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid, que se vivió hace algunas semanas y que acabó con el triunfo de Florentino Pérez el pasado 8 de junio. Su rival en las urnas, Enrique Riquelme, puso al alemán sobre la mesa como el futuro entrenador madridista si vencía.

Ahora Klopp, en una entrevista en La Gazzetta dello Sport, se ha referido al banquillo del Real Madrid. "¿Si el Real Madrid ha sido una opción para mí? Está Jose . Así está bien. Así que no hay comentarios", ha respondido el alemán en clara alusión a que en la actualidad es Mourinho quien se hará cargo del equipo del Santiago Bernabéu por segunda vez.

Tampoco fue demasiado claro Klopp al ser preguntado si volverá pronto a entrenar. " Entreno todos los días, en el gimnasio... Bromas aparte, ya veremos", explicaba el alemán que estos días está como comentarista del Mundial para una televisión.

Klopp no entrena a un equipo desde que terminó su etapa en el Liverpool en el verano de 2024

Hay que recordar que Klopp no se sienta en el banquillo de un equipo desde que finalizó su etapa en el Liverpool. Un hecho que sucedió al acabar la temporada 23/24. Son por tanto ya dos temporadas sin el alemán, quien previamente también había dirigido al Borussia de Dortmund y al Manz, además de trabajar en los escalafones inferiores del Eintracht Frankfurt.

En la actualidad Klopp trabaja como Director Global de Fútbol de Red Bull, donde supervisa el trabajo del RB Leipzig, RB Salzburgo, New York Red Bull, Omiya, Leeds, Paris FC y RB Bragantino.

Las palabras de Enrique Riquelme sobre Klopp en la campaña electoral del Real Madrid

Enrique Riquelme fue quien habló del deseo de que Klopp entrenase al Real Madrid. "Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid", explicaba el empresario en un comunicado en su momento.

Para Riquelme, la figura de Klopp es "uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo. Pero, sobre todo, hablamos de un líder capaz de devolver al Real Madrid la intensidad competitiva, la exigencia diaria, la profesionalidad, la meritocracia, la unión de vestuario y el gusto por el trabajo bien hecho que siempre caracterizaron a las grandes etapas de nuestra historia".

El empresario explicó cómo fue deseo de que Klopp entrenase al Real Madrid: "Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre. El de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo".