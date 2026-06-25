Mourinho quiere dos o tres fichajes más para su Real Madrid

El club blanco ya ha realizado cuatro incorporaciones de cara a la próxima temporada, pero el entrenador luso cree que el equipo aún necesita un central más y también un centrocampista para poder competir por todos los títulos posibles. A ello se le añade la opción de poder sumar un delantero rematador

El Real Madrid entra en una nueva era como José Mourinho como entrenador después de dos temporadas sin ganar ningún título oficial importante. El club blanco va a realizar una profunda reestructuración en su plantilla con la que se pretende mejorar todas y cada una de las líneas. El Real Madrid ya ha realizado cuatro fichaje, pero el técnico luso aún quiere dos o tres más para dar un salto de nivel que le permita competir contra el FC Barcelona en España y frente a los grandes de Europa en la UEFA Champions League.

José Mourinho quiere fichar a un central y a un centrocampista

El Real Madrid ya ha cerrado los fichajes de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Bernardo Silva de cara a la próxima temporada. No se va a quedar ahí el club blanco ya que José Mourinho quiere dos o tres refuerzos más. Sus prioridades son incorporar seguro a un central más y a un centrocampista según informa Marca.

Comenzando por el central, José Mourinho sabe que el Real Madrid ha tenido mucho problemas defensivos, por las lesiones y escaso rendimiento, y aún quiere un jugador más en dicha demarcación. El que más le gusta a José Mourinho es Rúben Dias, pero su salida del Manchester City está complicado ya que el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. Otras opciones que maneja el club blanco para mejorar el centro de la zaga son Alessandro Bastoni y Nico Schlotterbeck.

Por otro lado, en el centro del campo, el jugador que es el objetivo número uno del Real Madrid es Enzo Fernández, del Chelsea. El problema que tiene el club blanco a la hora de fichar el argentino es que el equipo inglés exige unos 140 millones de euros para dar luz verde a su traspaso. Una cantidad de dinero que difícilmente quiera desembolsar el Real Madrid.

La opción de firmar a un delantero más está sobre la mesa

El Real Madrid, por otro lado, aún no descarta firmar a un delantero más. José Mourinho va a valorar en pretemporada a los jugadores que tenga a su servicio, pero el entrenador portugués está abierto a incorporar a un delantero más referencia, similar a Joselu, que le permita desatascar partidos que estén difíciles o en el que hayan momentos complicados.

Kylian Mbappé es indiscutible como el delantero centro titular. Junto a él van a estar, en principio, Endrick, que regresa de su cesión al Olympique Lyon, y Gonzalo García, el cual está por ver que finalmente salga en calidad de cedido o traspasado en este mercado de fichajes de verano. El canterano aún no está descartado por José Mourinho aunque sabe que si se queda tendrá pocos minutos, salvo sorpresa, en el Real Madrid de la siguiente temporada.

Así está el mercado del Real Madrid en materia de entradas si bien es cierto que el club que preside Florentino Pérez actualmente está centrado en darle salida a todos aquellos jugadores que no entran en los planes de José Mourinho de cara a la siguiente temporada.