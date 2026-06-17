El Real Madrid desea a Enzo Fernández como el fichaje estrella para el centro del campo

El club blanco va a llevar a cabo una profunda reestructuración en su equipo de cara a la próxima temporada. La idea es fichar a un centrocampista que le dé un salto de nivel a la plantilla que entrena José Mourinho y el argentino, que ve con buenos ojos al Real Madrid, en la prioridad

El Real Madrid es el gran animador del mercado de fichajes de verano en el fútbol español. El nuevo proyecto del club blanco, dirigido una vez más por Florentino Pérez después de haber ganado las elecciones a la presidencia, está llevando a cabo una fuerte reestructuración de su plantilla para contentar a su nuevo entrenador, José Mourinho. El Real Madrid ya ha hecho cuatro fichajes importantes, pero ahora busca elevar el nivel en la posición de centrocampista en donde el objetivo número uno es Enzo Fernández que ve con buenos ojos el fichar por el equipo blanco.

El Real Madrid quiere a Enzo Fernández en la posición de centrocampista

El Real Madrid sabe que tiene una carencia de fútbol y de juego en la posición de centrocampista y quiere mejorar dicha posición con la llegada de Enzo Fernández, según informa Marca, el cual está abierto a dejar el Chelsea después de que el equipo inglés haya realizado una mala temporada y no se haya clasificado para disputar competición europea.

El argentino tiene contrato con el Chelsea hasta el 30 de junio de 2032, pero el club inglés está dispuesto a darle salida siempre y cuando llegue una oferta que ronde los 120 millones de euros. El jugador, que está concentrado con la selección de Argentina para jugar el Mundial 2026, está abierto a fichar por el Real Madrid. De hecho, hace unas semanas se dejó querer diciendo lo siguiente. "Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor".

Ahora, todo queda en manos del Real Madrid y del Chelsea los cuales tendrán que llegar a un acuerdo para que se produzca el traspaso de Enzo Fernández.

El Real Madrid está metido en un proceso de cambios. De hecho, el club blanco está ultimando la salida de Dani Ceballos en la posición de centrocampista, ya que el sevillano se marchará como agente libre, todo apunta que al Real Betis, a pesar de que aún le queda un año de contrato con el club blanco.

Las otras alternativas que maneja el Real Madrid para el centro del campo

El Real Madrid no sólo maneja la opción de Enzo Fernández para reforzar la posición de centrocampista durante este mercado de fichajes de verano. También ha sondeado a otros jugadores por si la operación por el argentino del Chelsea, que es la opción número uno, se complica más de lo debido.

Así pues, el Real Madrid sigue de cerca a Mateus Fernandes, centrocampista del West Ham United, el cual saldría por un precio cercano de 100 millones de euros a pesar de que el equipo inglés ha bajado a Segunda división de Inglaterra. El futbolista está representado por Jorge Mendes lo cual facilitaría su llegada al Real Madrid.

Otro jugador que gusta bastante en el Real Madrid es el internacional por Marruecos Ayyoub Bouaddi que saldría más económico ya que el Lille, su actual equipo, no pide tanto dinero.