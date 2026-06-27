La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 28 de junio de 2026
Desde los Países Bajos vinculan con el Betis al '9' de la selección neerlandesa, que queda libre
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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 28 de junio de 2026
OPCIÓN A COSTE CERO
Oportunidad de mercado para el Betis, en búsqueda de un '9', con el internacional neerlandés Wout Weghorst
El camero reacciona a la salida del utrerano del Real Madrid con destino, previsiblemente, hacia el Betis
Pablo Martínez, en la agenda de Nervión, ha estado esperando una oferta del Levante, pero ya da por hecha su salida libre
DOBLE ALEGRÍA TRAS EL SUSTO
España doblega a Uruguay (1-0), con las lesiones de Nico y Yeremy, que al final tienen menos de lo que se preveía