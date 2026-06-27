Desde los Países Bajos vinculan con el Betis al '9' de la selección neerlandesa, que queda libre

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 28 de junio de 2026

OPCIÓN A COSTE CERO

Oportunidad de mercado para el Betis, en búsqueda de un '9', con el internacional neerlandés Wout Weghorst

RAMOS RESPALDA A CEBALLOS

El camero reacciona a la salida del utrerano del Real Madrid con destino, previsiblemente, hacia el Betis

POSIBILIDADES PARA EL SEVILLA

Pablo Martínez, en la agenda de Nervión, ha estado esperando una oferta del Levante, pero ya da por hecha su salida libre

DOBLE ALEGRÍA TRAS EL SUSTO

España doblega a Uruguay (1-0), con las lesiones de Nico y Yeremy, que al final tienen menos de lo que se preveía